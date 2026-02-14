"Новый производственный формат"

Нам удалось побывать на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, где возобновилась сборка автомобилей. Предприятие теперь принадлежит «АГР Холдингу», и здесь налажено производство кроссоверов марки Tenet, которая к концу прошлого года неожиданно ворвалась в тройку самых продаваемых автомобильных брендов на российском рынке

Традиционных схем работы иностранных компаний на российском рынке две: строительство иностранной компанией собственного завода и выпуск продукции под оригинальным брендом (например, Haval), или же приобретение лицензии и выпуск в России машин уже под локальной маркой (как «Москвич» или «Соллерс»). Однако «АГР Холдинг» выбрал третий, весьма тернистый путь, но именно он обещает в долгосрочной перспективе максимальные выгоды для всех участников. Это — создание совместного предприятия между российской и китайской компаниями.

Партнером здесь выступила государственная фирма Defetoo, зарегистрированная в провинции Аньхой, ее главная компетенция — именно организация предприятий за пределами Поднебесной. По сути, мы видим пример, похожий на китайскую модель построения автопрома, когда все внешние инвесторы создавали СП с местным бизнесом. Это вынуждает передавать компетенции, а заодно позволяет не только создавать рабочие места внутри страны, но и нарабатывать опыт и генерировать прибыль.

За основу взяты кроссоверы марки Chery, которая последние несколько лет занимала лидирующие позиции в России. Пока в Калугу приезжает практически полный набор комплектующих. Исключение — лишь аккумулятор, стекла, топливные баки и система выхлопа. Также частично используются локальные ГСМ и окрасочные материалы, но подробности не сообщаются.

Работа ведется в режиме мелкоузловой сборки, когда привозятся отдельные детали кузова и уже здесь свариваются. На адаптацию завода после Volkswagen ушло больше полугода. Причем, кроме обычной перенастройки оборудования под новые модели, была заметно повышена степень автоматизации производства, и сегодня она достигает 90%.

Местным инженерам удалось синхронизировать работу немецких и китайских роботов, и они уже вышли на проектную мощность 41 кузов в час. Сейчас при двухсменном графике работы получается около 500 машин в день. Если добавить третью смену, то завод сможет выпускать до 200 тыс. машин в год. Пока производство только разгоняется, число постов контроля качества заметно увеличено по сравнению с тем количеством, что было при немцах. Один-два кузова в смену отправляют в измерительную лабораторию для оценки точности получаемых изделий, также периодически проводятся так называемые зубильные тесты, когда сотрудники отдела контроля качества разрывают сварные швы, чтобы проверить качество изготовления кузова. Практически все внешние панели имеют оцинковку, у Tenet Т8 цинк есть даже на крыше.

В цеху окраски побывать не удалось, там поддерживается стерильная атмосфера. Сотрудники заходят в начале смены и выходят только после работы, борьба идет в первую очередь с ворсинками одежды и пылью. Окрасочный комплекс перезапущен с минимальными изменениями.

Сохранилась ротационная катафорезная установка, которая при погружении в нее готового кузова обеспечивает его поворот на 360 градусов для более качественного заполнения внутренних полостей. Это оригинальная немецкая разработка, раньше я такого нигде не встречал. Окраска и нанесение лака автоматизированы на 100% — роботы красят и дверные проемы. Для этого есть специальные механизмы, которые приоткрывают капот и все двери. Завораживающее зрелище даже на видео. Таким образом, снижается количество сотрудников на вредных производствах, да и качество проще контролировать. Отладил один раз автоматику — и дальше минимум рисков и брака. Но пока производство только разгоняется, перед каждым последующим этапом кузова тщательно проверяют вручную. Кроссоверы по своим габаритам достаточно крупные, и важно, чтобы роботы их нигде не задевали.

После нанесения второго слоя грунта и перед окраской кузова проходят через специальную «камеру Эму». Там щетки, сделанные из натуральных страусиных перьев, удаляют с поверхности металла мельчайшие частицы. Суммарная толщина «пирога» ЛКП — 120–130 мкм (для сравнения, в Китае нормой считается 90–100 мкм). Так что есть надежда, что автомобили Tenet будут сопротивляться коррозии лучше, чем модели из Поднебесной. Точный список поставщиков окрасочных материалов завод держит в секрете, но кое-что используется и российского производства. Кстати, в среднем на один кузов Tenet наносится 11 кг грунта, 2,3 кг эмали, 2 кг лака, более 15 кг битумной мастики и 0,76 кг воска для скрытых полостей.

После окраски готовые кузова отправляются на сборку. Здесь большую часть работ выполняют люди. Так было и при Volkswagen, хотя в Китае уже существуют заводы, где доля ручного труда сведена к минимуму. Но пока такие производства слишком дороги и их используют премиальные бренды. В массовом сегменте эффективнее продумать логистику, применить автоматические тележки для доставки деталей и обеспечить оптимальный контроль качества. Например, все ответственные резьбовые соединения в подвеске или при установке дверей закручивают так называемые умные гайковерты. Они не только обеспечивают необходимый момент затяжки, но и помнят количество оборотов. Причем эта информация хранится годами. Если автомобиль попадает в аварию или обратился за гарантийным ремонтом, можно выяснить, насколько хорошо в нем все было закручено, а также отследить возможные сбои у целой партии машин. Если какое-то соединение пошло не по резьбе, электроника даст команду на остановку сборочного конвейера.

Сам конвейер очень здорово продуман и разделен на несколько веток. Чтобы избежать рисков и замедлений, полусобранные кузова периодически взмывают под потолок и приземляются на следующую линию. На некоторых участках конвейер движется постоянно, а в других точках, где важно точно спозиционировать деталь — к примеру, при вклеивании лобового стекла или люка, сегмент останавливается.

«Свадьба» на машинах с несущими кузовами обычно выглядит не так интересно, как у рамных внедорожников или грузовиков. Но, учитывая, что Tenet выпускает модели как с передним, так и с полным приводом, получается действительно красивая картинка. Снизу приезжает платформа с силовым агрегатом, передней подвеской, а также задняя балка или подрамник, и все это подводится под кузов одной операцией. Здесь задействовано сразу пять человек: четверо устанавливают пружины и позиционируют их относительно кузова, а пятый контролирует попадание двигателя в моторный отсек и тут же фиксирует его опоры на кузове.

После сборки — традиционные пункты контроля качества и вибрационная площадка, чтобы проверить на стуки и скрипы. А затем дождевальная камера, настройка фар и рулевого управления. Дополнительно пришлось добавить стенд настройки и калибровки камер системы кругового обзора. Это шахматное поле, на котором оператор может убедиться, что электроника правильно собирает картинку с четырех камер и формирует вид с высоты птичьего полета.

Запустив производство в середине лета 2025 года, к концу ноября Tenet смог собрать уже 30 тыс. готовых автомобилей, и в дальнейшем производственные планы упираются в реальный покупательский спрос. Насколько высоким он окажется, зависит как от общей экономической ситуации в стране, так и от конкретных цен на продукцию компании. Но покупатели уже положительно приняли новую марку — по итогам ноября бренд вошел в топ-3 рейтинга продаж. Сейчас на заводе собирают три модели — Tenet T4, T7 и T8, в скором времени обещают запустить еще две. Сам же факт локализации, кроме более конкурентных цен, обещает повысить коррозионную стойкость машин, что очень важно для российского рынка.

