Былинный богатырь Илья Муромец пролежал на печи тридцать лет и три года, прежде чем пошел защищать русскую землю. Примерно такой же срок в три с половиной десятилетия потребовалось и муромской промышленности, чтобы после прозябания вновь начать расправлять плечи для конкурентной битвы за перспективный российский рынок автокомпонентов

Расположенный в 320 км от Москвы, во Владимирской области, город Муром знаменит широкой публике тем, что является родиной былинного русского Ильи Муромца, а также православных покровителей брака — святых Петра и Февронии.

Но, помимо этого, Муром являлся еще исторически важным промышленным центром. После того как в XVIII веке в этой местности были обнаружены залежи железной руды, в Муроме стало появляться множество промышленных заводов. На их основе в советские времена в городе был создан «Муроммашзавод» (ММЗ), на котором производили различное сложное оборудование. В частности, в 1950–1960 е годы предприятие славилось тем, что здесь, кроме прочей продукции, миллионными тиражами выпускались для всей страны домашние холодильники «Ока». С развалом СССР муромское предприятие стало приходить в упадок, его возрождение началось в 2000 х, а сейчас АО «ПО Муроммашзавод» активно развивает выпуск сложной инженерной продукции, в том числе для автомобильной промышленности, о чем представители компании рассказали на специальном мероприятии для журналистов.

Мост в будущее

По словам Александры Суминой, генерального директора АО «ПО Муроммашзавод», общий объем инвестиций в создание нового производства автокомпонентов превысил 2,2 млрд рублей, из которых 1,75 млрд на льготных условиях предоставил Фонд развития промышленности (ФРП). На эти инвестиции в середине прошлого года ММЗ построил новый цех, где осваивается выпуск таких технологичных компонентов, как портальный электрический мост, рулевые рейки с электроусилителем и другая продукция.

Портальный электрический мост — это агрегат, который устанавливается на автобусы и грузовики, передвигающиеся на электрическом ходу. Тут поступающая из батарей электрическая энергия преобразуется в механическую посредством двух встроенных электромоторов. Основная доля рынка портальных электрических мостов в России сейчас связана с электробусами. На «Муроммашзаводе» подсчитали, что только в одной Москве в настоящее время используется 2700 электробусов, которые первоначально комплектовались электромостами от немецкой компании ZF.

После объявления санкций в электробусах начали устанавливать мосты китайского производства. Но срок их эксплуатации будет постепенно подходить к концу, и их предполагается заменять мостами муромского завода, который пока остается единственным российским производителем этого технологичного элемента конструкции. На предприятии рассказали, что приступают к поставкам своих электромостов на конвейеры отечественных производителей электробусов, это «КАМАЗ», «Волгабас», «ЛиАЗ», «Синара — городские машины». ММЗ собирается в ближайшее время выходить на выпуск 200 мостов в год с последующим наращиванием до трех тысяч ежегодно.

Муромцы заявляют, что им уже удалось сделать электромосты более привлекательными по цене, чем немецкие и китайские аналоги, при этом по своим характеристикам российские агрегаты им не уступают. Одновременно ММЗ гарантирует качественное обслуживание таких мостов: при выходе какого-либо элемента из строя завод гарантирует поставки нужных деталей, в то время как при поломке китайского моста приходилось менять весь агрегат в сборе.

Правильная рулежка

Одновременно муромское предприятие активно осваивает производство рулевых реек с электроусилителем. Пока их главный потребитель — производитель российских автомобилей Aurus. Массовыми эти премиальные автомобили назвать нельзя, поэтому и объем выпуска рулевых реек в Муроме 350 единиц в год.

Но в ближайшем будущем предприятие планирует стать поставщиком значимых российских автозаводов. По словам муромцев, к их рейкам проявляет интерес Горьковский автозавод, который рассматривает возможность установки их на «Газели». В этом случае объем выпуска реек может быть доведен до 30 тыс. единиц в год. Еще более значимые заказы потенциально могут предложить завод Haval под Тулой и столичный «Москвич», с которыми ММЗ ведет переговоры. Если они увенчаются успехом, то объемы пуска рулевых реек в Муроме взлетят до 300 тыс. экземпляров в год.

Перспективным направлением производства автокомпонентов в Муроме является и сборка деталей электроники. На ММЗ признают, что элементную базу для электронных изделий они закупают за рубежом. Но потом эти чипы своими силами припаивают на электронные платы, которые затем прошиваются российским программным обеспечением. Так в Муроме получаются, к примеру, блоки бесключевого доступа для Aurus, блоки управления двигателем, топливным насосом. Для автомобилей УАЗ на предприятии выпускают блок управления системы контроля движения в полосе, а также блоки системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Инженерные компетенции

Руководство «Муроммашзавода» говорит о том, что технологичные автокомпоненты им позволяет производить собственный инжиниринг. Всего на ММЗ насчитывается более тысячи сотрудников, из них примерно каждый десятый работает в направлении НИОКР. Территориально инженеры располагаются в Муроме, Москве, а основная часть — в Томске, где специалисты предприятия сотрудничают с такими российскими учебными заведениями, как Томский политехнический университет (ТПУ) и Университет управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Используют на муромском предприятии и отечественные станки. Среди них — новые резьбошлифовальные станки (ВРШ-400.4) от Владимирского станкостроительного завода «Техника», также недавно были закуплены новые станки в Белоруссии.

Богатырские амбиции

На Муромском заводе убеждены, что производство автокомпонентов в России имеет большие перспективы. По подсчетам «Автостата», в 2025 году 52% рынка новых авто было выпущено в РФ, в то время как в 2024 году этот показатель составлял 41%. Российские власти ставят перед автопромом задачу приблизиться к показателям десятилетней давности, когда доля машин локальной сборки превышала отметку 80%.

Как известно, Минпромторг стимулирует локализацию производства автомобилей в России путем компенсации выплат по утилизационному сбору. Для того чтобы их получить, автопроизводители должны заработать определенное количество баллов, начисляемых за использование российских компонентов. Это обусловливает повышенный интерес российского автопрома к отечественным деталям. Посетившие вместе с журналистами Муромский завод представители Фонда развития промышленности рассказали, что для предоставления льготных займов по ставке 3–5% годовых в ФРП развивается отдельная программа «Автокомпоненты», по которой из бюджета выделено более 112 млрд рублей на реализацию 96 проектов.

Например, для группы компаний «Автотор» был предоставлен значимый кредит на 8,2 млрд рублей для создания в Калининграде крупного промышленного кластера по производству автокомпонентов, где предполагается выпускать автомобильные сиденья, выхлопные системы, широкий ассортимент пластиковых деталей, тяговые электродвигатели, а также другие узлы и агрегаты. Расширять номенклатуру выпускаемых автокомпонентов планируют и в Муроме. На предприятии шутят, что местная земля пропитана богатырской силой, так что любая задача им здесь по плечу.