Французы с завидным упорством пытаются пробиться в нишу, занятую немецкими моделями. Будут ли удовлетворены премиальные амбиции бренда DS на этот раз?
No8 — самая большая модель подразделения DS Automobiles на сегодняшний день. При цене, немногим превышающей 50 000 фунтов стерлингов, этот купе-кроссовер должен составить конкуренцию BMW iX2 и Audi Q4 e-tron, хотя по размерам он ближе к моделям классом выше, таким как Q6 e-tron. Предложить больше машины за те же деньги — старый проверенный способ привлечь покупателей. Но сработает ли он теперь?
Понимая, в какой непростой нише придется вести конкурентную борьбу, французы пошли ва-банк, решив бить конкурентов по всем фронтам. DS No8 притягивает взгляды навеянным концепт-карами дизайном, радует премиальными материалами отделки и в целом воспринимается близким по качеству к Audi, BMW и Mercedes-Benz. Но главное, что отличает новинку даже больше, чем ее неординарный стиль, — акцент на спокойствии.
Кроссовер построен на растянутой платформе STLA Medium, которая стала основой для многих электромобилей концерна Stellantis, но настраивалась особым образом. Приоритет здесь был отдан плавности хода и тишине, поэтому дорожный шум едва заметен, а салон кажется изолированным от внешнего мира. Впрочем, обо всем по порядку.
DS No8 выпускается с тремя вариантами привода. Версия начального уровня включает батарею емкостью 74 кВт·ч и электромотор мощностью 256 л.с., которые обеспечивают запас хода в 570 км и разгон от 0 до 100 км/ч за 7,7 с. Модификация Long Range имеет аккумулятор на 97 кВт·ч, и, хотя мощность электромотора увеличена до 276 л.с., за счет более тяжелой батареи (запас хода с ней достигает 750 км) время разгона до сотни выросло на 0,1 с. На верхушке модельной гаммы находится флагманская полноприводная версия с двумя двигателями суммарной мощностью 370 л.с. Разгон до сотни у нее занимает всего 5,4 с, а паспортный запас хода достигает 625 км.
Если вы ожидаете от No8 резкости, как у BMW, или тяги, как у Tesla, то будете разочарованы. Новый флагман DS ставит спокойствие и комфорт выше управляемости. Он едет с изысканной элегантностью, легко поглощая неровности, сохраняя при этом достаточный контроль над дорогой. Рулевое управление здесь легкое и точное, а педаль тормоза отлично сочетает обычное торможение с рекуперативным. Но больше всего впечатляет тишина — шум дороги и ветра сведен к минимуму даже на скоростных автомагистралях.
Салон DS No8 отделан дорогими материалами, а угловатый дизайн передней панели со стеганой строчкой, матовыми металлическими акцентами и фоновой подсветкой притягивает взгляд как арт-объект. Широкие передние сиденья, отделанные мягкой кожей, обеспечивают хорошую поддержку в поворотах. Тут есть функции подогрева, охлаждения и массажа, хотя только в дорогих комплектациях.
Сзади с комфортом похуже. Покатая крыша «давит» на голову высоким пассажирам, да и места для коленей здесь только-только. Зато багажник получился вместительным, однако пропорции у него нестандартные: он длинный и не особо глубокий.
Медиасистема проста в управлении, при этом узкие пропорции экрана не лучшим образом подходят для отображения навигации. Премиальная аудиосистема Focal выдает чистый мощный звук с естественными басами, а за нестандартное оформление передних колонок дизайнерам можно выдать отдельный приз. Руль с Х-образными спицами — еще один пример небанального дизайнерского подхода, что отличает французскую новинку от конкурентов. Но неудобные сенсорные кнопки на отдельных панелях по бокам ступицы портят идиллию.
No8 — свежий взгляд на электрический купе-кроссовер премиум-класса. Он выделяется из толпы и может преподать конкурентам мастер-класс по дизайну и подборке материалов отделки. Но это автомобиль для тех, кто не просто ценит стиль и комфорт, а еще и не тревожится о том, что подумают о нем окружающие. И если вам плевать на чужое мнение, флагман DS может оказаться удачным выбором.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
DS представил новый электрокар N°8
Французская марка DS Automobiles официально представила новый электрический кроссовер DS N°8. Новинка позиционируется, как технологичный премиальный автомобиль. Первые поставки запланированы на вторую половину 2025 года
Марка DS представила премиальный кросс-лифтбек №8
Французская марка DS поделилась подробностями о своей новой премиальной модели №8. Это электрический кросс-лифтбек с максимальным запасом хода в 750 км. Старт продаж запланирован на середину следующего года
Марка DS показала новый лифтбек
Компания DS опубликовала изображения нового электрического лифтбека под номером 8. Презентация модели должна состояться до конца текущего года
Концептуальный DS SM Tribute станет серийным
Французская марка DS планирует выпустить ограниченную серию концепта SM Tribute, основанного на гранд-турере Citroen SM 1970-х годов. Если компания все же выпустит серийную версию, она может стоить около 1 000 000 долларов (99,9 млн рублей)
Французская марка DS переосмыслила Citroen SM 1970 года
Мода в автомобильной индустрии на концептуальное возрождение знаковых моделей не перестает удивлять. В начале этого месяца дизайнеры Renault показали примечательный рестомод модели R17 из 1970-х годов. А сейчас французы из марки DS представили концептуальный SM Tribute, основанный на гранд-турере Citroen SM того же периода времени
Дизайнеры DS выступают против дисплеев в интерьерах автомобилей
Сейчас в автомобильном мире существует целая мода на дисплеи. Ответвления здесь два - первый рассчитан на диагональ монитора, а второй на количество. Интересно, что в отрасли есть люди, которые еще выступают против трендов
DS лишит свои автомобили тормозов
Премиальная марка альянса Stellantis хочет совершить небольшую революцию - лишить будущие электрокары традиционных дисковых тормозов
Представлен суперкар DS E-Tense
Премиальное подразделение марки Citroen представила свой первый электрический спорткар. Новинка может похвастать мощной 800-сильной силовой установкой, которую используют гоночные болиды Формулы-Е и прекрасными динамическими характеристиками. Заявленный разгон до сотни – две секунды ровно