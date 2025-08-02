Французы с завидным упорством пытаются пробиться в нишу, занятую немецкими моделями. Будут ли удовлетворены премиальные амбиции бренда DS на этот раз?

No8 — самая большая модель подразделения DS Automobiles на сегодняшний день. При цене, немногим превышающей 50 000 фунтов стерлингов, этот купе-кроссовер должен составить конкуренцию BMW iX2 и Audi Q4 e-tron, хотя по размерам он ближе к моделям классом выше, таким как Q6 e-tron. Предложить больше машины за те же деньги — старый проверенный способ привлечь покупателей. Но сработает ли он теперь?

Понимая, в какой непростой нише придется вести конкурентную борьбу, французы пошли ва-банк, решив бить конкурентов по всем фронтам. DS No8 притягивает взгляды навеянным концепт-карами дизайном, радует премиальными материалами отделки и в целом воспринимается близким по качеству к Audi, BMW и Mercedes-Benz. Но главное, что отличает новинку даже больше, чем ее неординарный стиль, — акцент на спокойствии.

Кроссовер построен на растянутой платформе STLA Medium, которая стала основой для многих электромобилей концерна Stellantis, но настраивалась особым образом. Приоритет здесь был отдан плавности хода и тишине, поэтому дорожный шум едва заметен, а салон кажется изолированным от внешнего мира. Впрочем, обо всем по порядку.

DS No8 выпускается с тремя вариантами привода. Версия начального уровня включает батарею емкостью 74 кВт·ч и электромотор мощностью 256 л.с., которые обеспечивают запас хода в 570 км и разгон от 0 до 100 км/ч за 7,7 с. Модификация Long Range имеет аккумулятор на 97 кВт·ч, и, хотя мощность электромотора увеличена до 276 л.с., за счет более тяжелой батареи (запас хода с ней достигает 750 км) время разгона до сотни выросло на 0,1 с. На верхушке модельной гаммы находится флагманская полноприводная версия с двумя двигателями суммарной мощностью 370 л.с. Разгон до сотни у нее занимает всего 5,4 с, а паспортный запас хода достигает 625 км.

Если вы ожидаете от No8 резкости, как у BMW, или тяги, как у Tesla, то будете разочарованы. Новый флагман DS ставит спокойствие и комфорт выше управляемости. Он едет с изысканной элегантностью, легко поглощая неровности, сохраняя при этом достаточный контроль над дорогой. Рулевое управление здесь легкое и точное, а педаль тормоза отлично сочетает обычное торможение с рекуперативным. Но больше всего впечатляет тишина — шум дороги и ветра сведен к минимуму даже на скоростных автомагистралях.

Салон DS No8 отделан дорогими материалами, а угловатый дизайн передней панели со стеганой строчкой, матовыми металлическими акцентами и фоновой подсветкой притягивает взгляд как арт-объект. Широкие передние сиденья, отделанные мягкой кожей, обеспечивают хорошую поддержку в поворотах. Тут есть функции подогрева, охлаждения и массажа, хотя только в дорогих комплектациях.

Сзади с комфортом похуже. Покатая крыша «давит» на голову высоким пассажирам, да и места для коленей здесь только-только. Зато багажник получился вместительным, однако пропорции у него нестандартные: он длинный и не особо глубокий.

Медиасистема проста в управлении, при этом узкие пропорции экрана не лучшим образом подходят для отображения навигации. Премиальная аудиосистема Focal выдает чистый мощный звук с естественными басами, а за нестандартное оформление передних колонок дизайнерам можно выдать отдельный приз. Руль с Х-образными спицами — еще один пример небанального дизайнерского подхода, что отличает французскую новинку от конкурентов. Но неудобные сенсорные кнопки на отдельных панелях по бокам ступицы портят идиллию.

No8 — свежий взгляд на электрический купе-кроссовер премиум-класса. Он выделяется из толпы и может преподать конкурентам мастер-класс по дизайну и подборке материалов отделки. Но это автомобиль для тех, кто не просто ценит стиль и комфорт, а еще и не тревожится о том, что подумают о нем окружающие. И если вам плевать на чужое мнение, флагман DS может оказаться удачным выбором.

