После задержки из-за Covid, а затем из-за нехватки полупроводников Maserati Grecale наконец доехал до дилеров. Но сможет ли этот кроссовер стать альтернативой техничному Porsche Macan или стильному Alfa Romeo Stelvio?

Grecale построен на удлиненной версии платформы Giorgio, лежащей в основе Alfa Romeo Giulia и Stelvio, а его 2 литровая гибридная «четверка» также используется в Maserati Ghibli. Но в остальном — это новая модель с оригинальным интерьером, где места больше, чем в Stelvio или Macan. Качество отделки однозначно на голову выше, чем у Stelvio, и уже почти такое же хорошее, как у Macan. Классические аналоговые часы Maserati в центре торпедо заменены на круглый многофункциональный дисплей и глазоподобный интерфейс, призванный сопровождать каждое взаимодействие между человеком и машиной.

За центральным 12,3 дюймовым экраном скрывается новая информационно-развлекательная система, которая работает под управлением операционной системы Android Auto и имеет аккуратный интерфейс. Выглядит круто, но к меню нужно привыкнуть. Под основным экраном есть еще 8,8 дюймовая сенсорная панель — для управления «климатом» и множеством других подсистем. Правда, эта панель является магнитом для отпечатков ваших пальцев и ею не так удобно пользоваться на ходу.

На неожиданном месте, между двумя дисплеями, расположены кнопки выбора режимов автоматической коробки передач, а при желании вы можете управлять трансмиссией в ручном режиме — с помощью металлических «лепестков» за рулевым колесом. Они работают намного лучше, чем неудобные кнопки на передней части руля. Спереди просторно, да и сзади места достаточно, чтобы высокий пассажир мог сидеть с комфортом. Объем багажника составляет 570 л у Maserati Grecale Trofeo и 535 л у гибридных версий, и это больше, чем у Porsche Macan.

Восьмиступенчатый автомат от ZF превосходен и не нуждается во вмешательстве человека. Но в Grecale вы не сможете удержаться от соблазна и не взять переключение передач под свой контроль. Шасси делали боги. Комфорт хорош (если вы не любитель 21 дюймовых колес), и он будет еще лучше, если у вас версия с пневмоподвеской. Пневматика также позволяет регулировать высоту дорожного просвета: для легкого бездорожья на одном конце спектра и более низкого центра тяжести и меньшего аэродинамического сопротивления — на другом. Отдельного упоминания заслуживает рулевое управление, которое не такое сверхчувствительное, как у Stelvio, но при этом позволяет достаточно точно оценивать уровень сцепления шин с дорогой в повороте.

Этот кроссовер может быть отделан мягкой итальянской кожей и имеет респектабельный внешний вид, но создан он для тех, кто любит водить. Центральное место в широте его талантов занимает система полного привода, которая отдает предпочтение задним колесам. В режиме «Комфорт» кроссовер будет больше использовать передние колеса, однако баланс сил смещается назад, когда вы переходите в режимы вождения GT или Sport. Одновременно с этим система контроля устойчивости ослабляет свою хватку, так как предполагает, что вы знаете что делаете. На мокрой тестовой трассе это позволило красиво мести хвостом, причем даже когда система ESC замечает, что вы чересчур разошлись, она вмешивается очень мягко и тактично.

К сожалению, в электронных мозгах Grecale отсутствуют опции индивидуального выбора настроек усилителя руля, отклика дроссельной заслонки, скорости переключения передач, контроля тяги, характеристик торможения и звука выхлопа, и это немного портит послевкусие от знакомства с новинкой.

Базовый четырехцилиндровый мягкий гибридный привод взят от Maserati Ghibli, но улучшен, несмотря на небольшую потерю пиковой мощности. Тем не менее почти трех сотен «лошадей» достаточно для разгона до 100 км/ч за 5,6 с. Во многом это стало возможным благодаря 48 вольтовой системе e-Booster, которая представляет собой электрический турбонагнетатель, предназначенный для компенсации задержки обычного турбонаддува, работающего за счет силы выхлопных газов и повышения производительности мотора в зоне низких оборотов.

Maserati Grecale Trofeo, оснащенный твин-турбо V6 Nettuno мощностью 523 л.с., ускоряется до 100 км/ч за 3,8 с, что соответствует динамике 510 сильного Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, который обойдется почти на 20 тыс. фунтов дешевле. Впрочем, разработанный Ferrari мотор Alfa V6 еще более прожорлив, чем собственная силовая установка Maserati. Хотя при этом «шестерка» из Модены звучит злее своего собрата из Арезе, что, согласитесь, несколько странно.

Новый кроссовер Maserati представляет собой несовершенную, но интересную альтернативу признанным игрокам на рынке спортивных кроссоверов премиум-класса. Это большая машина с отлично настроенным шасси, мощными двигателями, приличным багажником и просторным задним рядом. И в этом отношении Grecale кажется разумным выбором по сравнению с более компактными конкурентами — такими, как Porsche Macan. Если, конечно, не обращать внимания на некоторые «закидоны» марки: так, доплата за желтый цвет кузова обойдется вам более чем в 20 тыс. фунтов стерлингов.

