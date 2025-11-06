Alfa Romeo и Maserati объединились для создания эксклюзивных автомобилей

Два итальянских бренда Alfa Romeo и Maserati объявили о создании совместного проекта под названием Bottegafuoriserie, который будет заниматься разработкой эксклюзивных автомобилей

Речь идет о создании проектов по типу Alfa Romeo 33 Stradale и Maserati MCXtrema. Bottegafuoriserie предложит клиентам и пакеты по персонализации своих автомобилей. Владельцы смогут заказать уникальную отделку и цвет кузова через любую дилерскую сеть Alfa Romeo или Maserati. Кроме этого, центр займется реставрацией и сертификацией классических моделей, а также созданием современных интерпретаций.

Спортивное направление поддержит подразделение Maserati Corse. Оно обеспечит перенос решений с гоночных трасс в дорожные автомобили, укрепляя связь между традицией и инновацией.

Руководитель Alfa Romeo и Maserati Санто Фичили отметил, что запуск Bottegafuoriserie знаменует начало новой эры для обоих брендов. По его словам, проект отражает уверенность в потенциале итальянского дизайна и инженерной мысли.

