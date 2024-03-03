Это граждане СССР с появлением в середине 1980 х ВАЗ-2108 с удивлением обнаружили, что легковушка в форме зубила может смотреться очень даже привлекательно, а тлетворный Запад, точнее, самую эстетскую его часть Италию автомобильная мода на клиновидный дизайн захватила почти на двадцать лет раньше

В Италии даже возникло своего рода капиталистическое соревнование, кто сделает четырехколесное зубило более забористым или, если хотите, зубилистым, а значит, максимально аэродинамически совершенным. Столь увлекательное мероприятие не смог проигнорировать Джорджетто Джуджаро, чья звезда славы еще только разгоралась. В 1968 м будущий величайший автомобильный дизайнер ХХ века, несмотря на занятость созданием собственной компании ItalDesign, нашел время для работы над проектом концепта Bizzarrini Manta и поделил лавры зачинателя зубило-стиля с другим гением — Марчелло Гандини из ателье Bertone, чья Alfa Romeo Carabo наделала шуму на Парижском автосалоне. В следующие два года Джуджаро оттачивал формы зубила на концептах Alfa Romeo Iguana (1969) и Porsche Tapiro (1970).

Кульминация наступила в 1971 м, когда на автосалоне в Турине дебютировал шоукар Maserati Boomerang, тогда — в виде ярко-оранжевого макета. Но на этой стадии, за которой обычно следует предание забвению модели-однодневки, дело не остановилось. Уже через несколько месяцев к выставке в Женеве Boomerang, поменяв цвет кузова на любимый Джуджаро серебристый, превратился в ходовой концепт на базе серийной Maserati Bora, прорывной среднемоторной модели марки. За этой трансформацией угадывался почерк нового владельца Maserati, компании Citroen, известной своей приверженностью к авангардным, а порой экстравагантным решениям. Возможно ли, что французские обладатели итальянского трезубца видели в Boomerang потенциал серийной топ-версии Bora? Не исключено. Во всяком случае, концепт Джуджаро с дверями обычного типа и минимально приемлемой высотой 1070 мм выглядел куда бОльшим реалистом, чем представленный в 1970 м практически плоский (846 мм) радикальный Lancia Stratos Zero с подъемным «лацпортом», в который было интегрировано лобовое стекло.

Истинная сила Boomerang проявилась не в ультрафутуризме, хотя у двухместного спорткара хватало дизайнерских изюминок. Это и огромная площадь остекления, и граненая поясная линия, разделяющая прозрачные секции дверей, и колесные диски с внутренним рисунком в виде прямоугольных выхлопных патрубков, и, конечно, уникальный руль. Пять его спиц практически скрывались в бочковидном кожухе, оставляя на виду лишь обод, внутри которого помещалась стационарная приборная панель. Причем в первоначальном варианте тахометр, размеченный до 8000 об/мин, представлял собой огромную дугу. Дополняли картину подвижный педальный узел с излюбленным Citroen гидроприводом и регулируемые только по высоте кожаные ложементы, в которых полулежа располагались водитель и пассажир.

Впечатляет? Безусловно. Но в не меньшей степени Maserati Boomerang поражал своими идеальными пропорциями в связке с выверенной огранкой кузовных панелей, что создавало ощущение стремительности форм. Гимн зубило-стилю еще никогда не звучал столь убедительно! И хотя нефтяной кризис, вызванный арабо-израильской войной 1973 года, поставил жирный крест на возможных планах превращения Boomerang с 4,7 литровым 310 сильным бензиновым V8 в серийную модель, найденный дизайнерский алгоритм позволил маэстро Джуджаро создать запоминающуюся внешность целого ряда знаковых моделей, в том числе вставших на конвейер. Достаточно вспомнить VW Passat (1973) и Golf (1974) первой серии, Lancia Delta (1979), Maserati Quattroporte III (1979). A прославившийся в бондиане спорткар Lotus Esprit S1 (1976) взял от Boomerang даже запредельно малый (13º) угол наклона лобового стекла! Наконец, в 1981 году свет увидел еще один наследник стилистики программного концепта Maserati, сделавший блестящую кинокарьеру, — DeLorean из трилогии «Назад в будущее».

Впрочем, и сам Boomerang не остался в прошлом, а подобно метательному снаряду австралийских аборигенов, давшему имя модели, уже которое десятилетие, меняя хозяев, возвращается на конкурсы автомобильной красоты. Более того, порой добирается до выставочных площадок своим ходом! Редчайший случай: после некоторых доработок, выполненных по рекомендациям экспертов TÜV, концепт (или все-таки прототип?) был сертифицирован для движения по дорогам общего пользования. С временем разгона с места до 100 км/ч менее чем за 7 с и расчетным скоростным потолком в 310 км/ч такие эскапады и сегодня не в тягость ветерану. Да что там! В 2014 году вечно молодой Maserati Boomerang смотрелся хоть куда в рекламных роликах всемирно известного французского дома моды Louis Vuitton. Если время в чем-то и властно над удивительным творением Джорджетто Джуджаро, то только в одном: как коллекционное вино, концепт Maserati с годами становится все дороже. Если в 2005 году на аукционе Christie’s итальянское «суперзубило» продали за 1 млн долларов, то через десять лет цена на очередных торгах взлетела почти в четыре раза. Вот это заточка!

