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«Зубило» на все времена

Maserati Boomerang concept (1971) вид спереди
Maserati Boomerang concept (1971) салон
В первоначальном варианте тахометр, расположенный внутри руля, представлял собой огромную дугу
Maserati Boomerang concept (1971) салон
Maserati Boomerang concept (1971) вид ссерху
Концепт был сертифицирован для движения по дорогам общего пользования
Maserati Boomerang concept (1971) вид сзади

Это граждане СССР с появлением в середине 1980 х ВАЗ-2108 с удивлением обнаружили, что легковушка в форме зубила может смотреться очень даже привлекательно, а тлетворный Запад, точнее, самую эстетскую его часть Италию автомобильная мода на клиновидный дизайн захватила почти на двадцать лет раньше

В Италии даже возникло своего рода капиталистическое соревнование, кто сделает четырехколесное зубило более забористым или, если хотите, зубилистым, а значит, максимально аэродинамически совершенным. Столь увлекательное мероприятие не смог проигнорировать Джорджетто Джуджаро, чья звезда славы еще только разгоралась. В 1968 м будущий величайший автомобильный дизайнер ХХ века, несмотря на занятость созданием собственной компании ItalDesign, нашел время для работы над проектом концепта Bizzarrini Manta и поделил лавры зачинателя зубило-стиля с другим гением — Марчелло Гандини из ателье Bertone, чья Alfa Romeo Carabo наделала шуму на Парижском автосалоне. В следующие два года Джуджаро оттачивал формы зубила на концептах Alfa Romeo Iguana (1969) и Porsche Tapiro (1970).

Кульминация наступила в 1971 м, когда на автосалоне в Турине дебютировал шоукар Maserati Boomerang, тогда — в виде ярко-оранжевого макета. Но на этой стадии, за которой обычно следует предание забвению модели-однодневки, дело не остановилось. Уже через несколько месяцев к выставке в Женеве Boomerang, поменяв цвет кузова на любимый Джуджаро серебристый, превратился в ходовой концепт на базе серийной Maserati Bora, прорывной среднемоторной модели марки. За этой трансформацией угадывался почерк нового владельца Maserati, компании Citroen, известной своей приверженностью к авангардным, а порой экстравагантным решениям. Возможно ли, что французские обладатели итальянского трезубца видели в Boomerang потенциал серийной топ-версии Bora? Не исключено. Во всяком случае, концепт Джуджаро с дверями обычного типа и минимально приемлемой высотой 1070 мм выглядел куда бОльшим реалистом, чем представленный в 1970 м практически плоский (846 мм) радикальный Lancia Stratos Zero с подъемным «лацпортом», в который было интегрировано лобовое стекло.

Истинная сила Boomerang проявилась не в ультрафутуризме, хотя у двухместного спорткара хватало дизайнерских изюминок. Это и огромная площадь остекления, и граненая поясная линия, разделяющая прозрачные секции дверей, и колесные диски с внутренним рисунком в виде прямоугольных выхлопных патрубков, и, конечно, уникальный руль. Пять его спиц практически скрывались в бочковидном кожухе, оставляя на виду лишь обод, внутри которого помещалась стационарная приборная панель. Причем в первоначальном варианте тахометр, размеченный до 8000 об/мин, представлял собой огромную дугу. Дополняли картину подвижный педальный узел с излюбленным Citroen гидроприводом и регулируемые только по высоте кожаные ложементы, в которых полулежа располагались водитель и пассажир.

Впечатляет? Безусловно. Но в не меньшей степени Maserati Boomerang поражал своими идеальными пропорциями в связке с выверенной огранкой кузовных панелей, что создавало ощущение стремительности форм. Гимн зубило-стилю еще никогда не звучал столь убедительно! И хотя нефтяной кризис, вызванный арабо-израильской войной 1973 года, поставил жирный крест на возможных планах превращения Boomerang с 4,7 литровым 310 сильным бензиновым V8 в серийную модель, найденный дизайнерский алгоритм позволил маэстро Джуджаро создать запоминающуюся внешность целого ряда знаковых моделей, в том числе вставших на конвейер. Достаточно вспомнить VW Passat (1973) и Golf (1974) первой серии, Lancia Delta (1979), Maserati Quattroporte III (1979). A прославившийся в бондиане спорткар Lotus Esprit S1 (1976) взял от Boomerang даже запредельно малый (13º) угол наклона лобового стекла! Наконец, в 1981 году свет увидел еще один наследник стилистики программного концепта Maserati, сделавший блестящую кинокарьеру, — DeLorean из трилогии «Назад в будущее».

Впрочем, и сам Boomerang не остался в прошлом, а подобно метательному снаряду австралийских аборигенов, давшему имя модели, уже которое десятилетие, меняя хозяев, возвращается на конкурсы автомобильной красоты. Более того, порой добирается до выставочных площадок своим ходом! Редчайший случай: после некоторых доработок, выполненных по рекомендациям экспертов TÜV, концепт (или все-таки прототип?) был сертифицирован для движения по дорогам общего пользования. С временем разгона с места до 100 км/ч менее чем за 7 с и расчетным скоростным потолком в 310 км/ч такие эскапады и сегодня не в тягость ветерану. Да что там! В 2014 году вечно молодой Maserati Boomerang смотрелся хоть куда в рекламных роликах всемирно известного французского дома моды Louis Vuitton. Если время в чем-то и властно над удивительным творением Джорджетто Джуджаро, то только в одном: как коллекционное вино, концепт Maserati с годами становится все дороже. Если в 2005 году на аукционе Christie’s итальянское «суперзубило» продали за 1 млн долларов, то через десять лет цена на очередных торгах взлетела почти в четыре раза. Вот это заточка!
 

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