Свою презентацию тандема новинок корейцы начали именно с G70. Сперва речь шла о том, каким эффектным, стильным и премиальным стал седан после рестайлинга

О том, что изменили решетку радиатора и слегка поправили прочие кузовные детали. И что новое буквенное начертание бренда на «корме» – это важно. Затем нам подробно разъяс­нили, какие цветовые гаммы отделки салона отныне доступны для выбора покупателей и какой именно новый дизайн колесных дисков они смогут заказать.

Выбрать действительно есть из чего. Все выглядит красиво и богато, хотя такого рода информация, по идее, больше подошла бы конечному потребителю, а не сидящим в зале журналистам. Поэтому мы быстро заскучали и даже стали подумывать, а не оставил ли нас Genesis на этот раз без «сладкого».

Оказалось, нет, не оставил. Технических изменений набралось, правда, не много. Но те, что есть, весьма и весьма. Главная новость: отныне самый быстрый Genesis в России – седан G70 с бензиновой 370-сильной «твинтурбошестеркой» GDI под капотом. Это 4,7 с до 100 км/ч, возможность заказать машину с адаптивным шасси, задним приводом (базовые версии полноприводные), «самоблоком» на задней оси и вытекающим из всего этого дрифт-режимом. Здесь даже имеется старт по протоколу Lounge Control, хотя опробовать его организаторы теста нам деликатно не рекомендовали.

Не стану врать, что полдня, пугая местных обывателей, я как демон рубился с отключенной системой стабилизации по серпантинам под Геленджиком. Увы, такой возможности не представилось. Но слегка «надкусить» этого монстра все же удалось – пару раз продавить педаль газа топовой версии «в пол». Дыхание, конечно, не перехватывает, но близко к этому. Машина управляется газом и крепко держится на дороге. Она лишена зубодробительной остервенелости разгона, какой демонстрируют, к примеру, «трешка» BMW от M Performance или Mercedes-AMG C 43. Но в любом случае шасси, трансмиссия и мотор настроены на бескомпромиссный бой. Запросто сбросить G70 в скольжение не удалось даже с отключенной системой ESP, однако драйва от этого меньше не становится. И да, можете выбрать для подвески самые комфортные настройки, но седан даже с базовым 197-сильным мотором все равно останется на дороге колючкой и забиякой.

К сказанному остается лишь добавить, что теперь самый «младший» Genesis, благодаря новой двухэтажной передней оптике, выглядит в строго корпоративном стиле. Что вместо прежнего 8-дюймового трапециевидного дисплея на центральной панели красуется прямоугольный 10,25-дюймовый. Что «силовое защитное поле» электронных систем безопасности получило подкрепление в лице целого ряда систем. Например, системы удержания по центру полосы и комплекса безопасности для «осмотрительного» проезда перекрестков. И еще, что места на заднем диване в седане по-прежнему только... для подростков.

Жаль, что на дворе уже зима. Взять бы топовый G70 на тест и, что называется, открыть кран на полную где-нибудь на пустыре. Он в самом деле способен доставить удовольствие…