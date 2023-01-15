"Магический электрокроссовер Genesis GV60"

Запуская на европейский рынок электрокроссовер GV60, марка Genesis предлагает для него беспрецедентные сервисные условия, включающие пятилетнюю гарантию и бесплатное техническое обслуживание. Но привлекает новика не только этим, сообщает издание Auto Motor und Sport

Вы заметили, что силуэты многих электрических кроссоверов удивительно похожи. Совпадение? Не думаю. И Genesis GV60 на этом фоне не пытается как-то выделиться. «Дженезис? А что это?» Чаще всего именно такую фразу можно услышать от человека, заинтересовавшегося этой машиной на улице. Что не удивляет, ведь премиальный бренд Hyundai Motor был представлен в Германии только в 2021 году.

Наивно было бы ожидать от Genesis чего-то прорывного. В целом это обычный электрокар, хотя не лишенный изюминки. В том числе это касается технической части. Если вы отыщите ультрабыструю зарядку на 220 кВт, то легко сможете заполнить батарею GV60 свежими электронами, бегущими по толстому кабелю под напряжением 800 В. Это «фишка» электрической платформы, которую GV60 делит с Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5.

Спрятанные заподлицо ручки дверей приветственно выдвигаются из своих ниш, когда вы подходите к машине с радиоключом в кармане. За массивной дверью вас ждет непривычное зрелище: вместо джойстика, шайбы или кнопок переключения передач на центральной консоли находится что-то вроде хрустального шара, подсвеченного изнутри. Если нажать кнопку запуска, сияющий шар повернется вокруг своей оси, открыв то, что раньше было спрятано от глаз, – селектор выбора передач. На этом магия заканчивается. И рядом вы видите еще один селектор по типу шайбы BMW iDrive, при помощи которого можно управлять медиацентром, если не хочется тыкать пальцем в сенсорный экран. Вот так гениальные идеи дружат здесь с откровенным плагиатом решений вчерашнего дня.

Внешне Genesis GV60 умело скрывает свою дороговизну. При этом стоит он не менее 48?395 евро, а в случае протестированной версии Sport Plus – так и все 63?035 евро. Зато внутри вас ждет роскошная велюровая отделка потолка и кожаная обивка сидений с красивой ромбовидной прострочкой. Как в лимузине, здесь можно откинуть и зафиксировать в таком положении спинки раздельного заднего дивана. Немецкий премиум унижен? Не совсем.

Видно, что над материалами и эргономикой здесь поработали. И даже проявили креатив – бардачок в виде выдвижного ящика смотрится необычно. В сложенном состоянии спинки заднего дивана образуют с полом багажника ровную площадку, что облегчает перевозку крупногабаритной поклажи. А для мелочевки есть дополнительный отсек под капотом. Но голый пластик боковин багажного отсека и брошенный в подполье жгут зарядного кабеля смотрятся откровенно дешево. Как и свисающая проводка в ногах пассажира или не полностью прикрытая рулевая колонка. Словом, там, где это не особо бросается в глаза, корейцы сэкономили.

Кнопка Boost на руле способна обеспечить кратковременную отдачу электромотора в 490 л.с. и 700 Нм, припечатав ваш затылок к подголовнику и вызвав легкую эйфорию от набора 100 км/ч за 3,9 с. Чтобы усилить эффект, можно настроить различные звуковые сценарии, имитирующие выхлоп двигателя. Но все это не подходит для тяжелой машины – в ней хочется кайфовать от тишины, плавно притапливая акселератор. Хотя полного расслабления вы не дождетесь: штатные 21 люймовые колеса отчетливо отстукивают все стыки и неровности в асфальте. Впрочем, с набором скорости этот эффект становится менее заметен. А разогнать версию Sport Plus можно аж до 250 км/ч (235 км/ч по GPS), при том что большинство электрических кроссоверов упираются в заводской лимит 160 км/ч.

А еще здесь есть дрифт-режим, который позволяет сбросить вообще все ограничители, пустив машину боком. Ребячество? Возможно. Тем не менее это доказывает, что электромобили не только должны спасать планету, но и технически способны на нечто большее. С другой стороны, программно заложенное умение дрифтовать еще не означает, что машина обладает маневренностью спорткара. В конце концов, можно научить танцевать и медведя, однако если вы поведете его слишком быстро, он собьется и наломает дров.

В чем-то GV60 оригинален, в чем то хорош, а в чем-то еще сыроват, чтобы отбивать покупателей у Tesla Model Y. Хотя идеи Илона Маска корейцам пришлись по вкусу: их новинку в Германии также можно купить онлайн с доставкой до дома. И на обслуживание (а оно, напомним, здесь бесплатное в течение пяти лет или 75 тыс. км пробега) машину тоже могут забрать от дома. Конкурентам есть чему поучиться.