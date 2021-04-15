В этой рубрике мы оцениваем автомобили российского рынка определенного сегмента по пяти параметрам: самый мощный, самый быстрый, самый дорогой, самый доступный и самый популярный. Сегодня на очереди премиальные автомобили С-класса

Седаны переживают нелегкие времена. Более практичные кроссоверы, зачастую оказываясь не принципиально дороже, теснят их практически по всем фронтам. В прошлый раз мы выясняли, какие модели гольф-сегмента средней руки еще способны оказать сопротивление кроссоверам. Картина вышла неутешительная. Нынче же внимания удостоился премиальный сектор С-класса – как оказалось, более многочисленная когорта автомобилей.

Детальное изучение состояния дел позволяет надеяться, что в премиальном сегменте С-класса еще далеко не все потеряно – костяк моделей нерушим. По-прежнему достойна внимания Audi A4 заодно с соплатформенным семейством A5 – версии Coupe и Sportback. Для любителей драйва одним из лидеров класса остается BMW 3-й серии с поддержкой в лице купе 4-й серии. А среди лидеров продаж фигурирует седан Mercedes Benz С-Class сотоварищи – С Class Coupe и 4-дверное купе CLA.

Составить конкуренцию немецкой тройке сегодня непросто. Остальные игроки пока несильно преуспели в завоевании значительной доли рынка. Прежде всего это добротный Volvo S60, тиражи которого в России далеки от желаемых. Пока не снискал сколько-нибудь заметной популярности элегантный Jaguar XE. И постепенно сходят на нет продажи весьма продвинутых с технической точки зрения Infiniti Q50 и купе Q60. Может показаться, что в этом сегменте сыграет Lexus ES, однако справедливости ради стоит признать, что он вместе с Toyota Сamry создавался на более крупной платформе D-класса. Так что, увы, пока без него.

Самый мощный

Титул самого мощного в премиальном С-классе правильно отдать двоим: Mercedes-AMG C 63 S Coupe и BMW M4 Competition Coupe, ведь основной показатель у прямых конкурентов одинаковый – по 510 л.с. Хотя «штутгартец» указывает больший крутящий момент – до 700 Нм при 4500 об/мин. «Заряженное» в AMG топовое купе обойдется не менее 8 110 000 рублей, а его 4-литровый V-образный 8-цилиндровый бензиновый двигатель оснащен двойным турбонаддувом. Заднеприводный автомобиль «выстреливает» до сотни за 3,9 с, но при этом в спокойном режиме способен передвигаться по трассе, расходуя менее 8 л топ­лива на 100 км пути.

Самый быстрый

И снова паритет – уж больно ожесточенная в этом классе конкуренция. На пьедестале сразу две машины с разгоном до 100 км/ч за 3,9 с. Это все те же Mercedes AMG C 63 S Coupe и BMW M4 Competition Coupe. Как вы можете догадаться, максимальная скорость тоже одинаковая – ограниченные электроникой 250 км/ч. При этом BMW на 200 кг легче, в арсенале M4 чуть более легкий рядный 3-литровый 6-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом и роботизированная трансмиссия. К тому же «баварец» более доступен – конфигуратор на российском сайте BMW начинает отсчет с отметки 7 390 000 рублей.

Самый дорогой

Безусловно, изрядный ценник на премиальный автомобиль C-класса сегодня можно по традиции получить и в Volvo, и в Audi за версии с 249-сильным мотором. Cеданы и купе наверняка окажутся дороже 5 млн, которые не пойдут ни в какое сравнение со стоимостью топовой модификации Mercedes-AMG C 63 S. Представив себя саудовским шейхом, собирая в конфигураторе все самое дорогое и ценное, стоимость купе С-класса нам удалось взвинтить до рекордных 11 785 600 рублей. Это заднеприводная версия на базе 4-литрового двигателя битурбо с 9-диапазонным автоматом и максимальным количеством дополнительных пакетов – начиная от дизайнерских спортивно-карбоновых изысков и заканчивая мультимедийными чудесами и бессчетным количеством вспомогательных систем безопасности. В такой конфигурации особенным будет решительно все: колеса, стекла, оптика, кресла, обивка салона, подвеска, выхлопная система с возможностью настройки звука… Даже «обычный» бриллиантовый белый цвет окраски для такого автомобиля обходится в дополнительные 85 000 рублей.

Самый доступный

Определить наиболее доступный экземпляр оказалось несложно. Минимальные цены в премиальном сегменте расположились между 2 610 000 и 3 100 000 рублей. За эти деньги можно купить автомобиль любой из перечисленных выше марок. Однако самой доступной оказалась 2-литровая 197-сильная версия Genesis G70 в комплектации Premier с 8-диапазонным автоматом и разгоном до сотни за 8,3 с (для интриги эту модель мы не упоминали в начале материала). Конечно, базовая версия за 2 520 000 рублей оснащена довольно слабо: едва ли вам доставит утешение 8-дюймовый тачскрин-монитор бортовой мультимедиа. Но приметы премиум-сегмента все же имеются. Например, электрорегулировки в восьми направлениях для кресла водителя. Найдутся и кое-какие системы безопасности, которые считаются предтечами беспилотных устройств недалекого будущего.

Самый популярный

В этом сегменте в целом продажи достаточно скромны. Даже отметку в тысячу реализованных за прошлый год машин преодолели не все модели. Понятно, что ни в десятке, ни в двадцатке, ни даже в тридцатке моделей – бестселлеров российского рынка представителей этого сегмента нет. Не все бренды из представленных сегодня обнародовали детализированные данные по показателям своего сбыта, поэтому сравнивать отчетность сложно. Тем не менее лидер нам известен. Самым популярным в классе стал BMW 3-й cерии, который за прошлый год разошелся в количестве более 3 тыс. экземпляров.