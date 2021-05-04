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Босс ты или не босс?
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Новый седан Genesis G80 настолько конструктивно близок к кроссоверу GV80, что мы не стали посвящать ему отдельный материал. Пожалуй, правильнее рассмотреть различия между двумя моделями

Конечно же, главное из них – внешний вид, определяемый типом кузова. Однако даже здесь мы видим множество повторяющихся элементов, благодаря которым новые модели бренда идентифицируются безошибочно. Тут и решетка радиатора в стиле геральдических щитов, и стильная оптика (как задняя, так и передняя), и схожая линия боковых окон, и целый ряд иных деталей.

Та же картина внутри машин, их интерьеры – практически «близнецы-братья». Понять, в какой из них находишься, проще всего по консоли между сиденьями водителя и пассажира. В кроссовере она «парящая», идущая наверх от центрального бокса, в то время как в легковой модели ровная, будто въезжающая под переднюю панель. В принципе, удобны оба варианта, хотя есть нюансы: в SUV под этой консолью находится еще небольшая вещевая ниша, зато в седане у каждого из передних седоков – по собственному USB-выходу (чего нет в кроссовере).

А вот второй ряд у G80 удивил – он неожиданно высокий. Как результат, из-за меньшей высоты машины (1475 мм) проход в салон не очень удобный – нужно ощутимо пригибаться. Да и вообще сажать заднего пассажира в седане бизнес-класса так высоко (практически как во внедорожниках) несколько странно, ведь это автомобиль скорее для тех, кто ездит сзади, для начальников. Но тут и головой о покатый потолок на кочках можно стукнуться – со мной именно так и вышло. Хотя к функционалу никаких претензий – и «климат» регулируется отдельно, и два индивидуальных монитора «мультимедийки» есть, и даже клавиша, с помощью которой можно переднее пассажирское сиденье сдвинуть чуть ли не под самый бардачок. В спинках же передних кресел могут быть (в пакете VIP за 370 000 рублей) 9,2-дюймовые экраны. Причем у каждого из задних пассажиров есть возможность выбирать контент только для себя: пока один, например, включил камеру фронтального обзора и глядит по курсу, будто сидит спереди, второй смотрит кино или изучает навигацию.

Водителю же модель третьей генерации наверняка понравится. Я протестировал самую мощную модификацию с бензиновым турбомотором V6 3.5 T-GDI, развивающую 379 л.с. Драйв эта машина дарит фантастический. И управляется великолепно, и скорость набирает как снаряд из пушки – что значит 530 Нм крутящего момента и классно настроенный 8-диапазонный автомат! Еще два двигателя (как и полный привод) аналогичны тем, что на кроссовере GV80.

Единственное, что озадачило, это тормоза. Педаль оказалась неинформативная, «дубовая»: жмешь на нее и не понимаешь, как нужно дозировать усилие. Позднее я спросил, что думает о тормозах напарник по тест-драйву, и он подтвердил мои ощущения. Причем во второй части маршрута мы поменялись машинами с коллегами, однако и в другом G80 было то же самое (хотя в модели GV80, созданной на той же платформе, подобного не замечали). Увы, технический представитель марки прокомментировать этот факт не смог.

Еще один любопытный момент – расход топлива. Коллеги из другого экипажа вдруг посетовали, что их автомобиль (с тем же мотором) «жрет» более 19 л на сотню, притом что мы, двигаясь в рваном темпе (в том числе в горах), вышли на показатель приблизительно 13 л/100 км. Пришлось провести замеры: установив круиз-контроль на 90 км/ч, ехали с этой скоростью по шоссе ровно час. Результат – 9,2 л на ту же сотню пробега. Конечно, не 7,8 в загородном цикле, как обещают паспортные данные, но ведь и не почти «под двадцать», способные напугать любого.

Новый Genesis G80 тоже предлагается в пяти комплектациях. Цены – от 3 700 000 до 5 770 000 рублей.

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