В нынешнем сентябре исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося немецкого инженера, изобретателя, конструктора автомобилей и двигателей Пауля Даймлера

Пауль Даймлер родился 13 сентября 1869 года в немецком городе Карлсруэ в семье Готлиба Даймлера – того самого, что признан одним из официальных изобретателей автомобиля. После школы молодой человек поступил в Штутгартский университет, окончив который получил специальность инженера-механика. Поскольку отец считал Пауля продолжателем своего дела, юноше частенько приходилось помогать ему в работе. И, надо сказать, молодой человек делал это с удовольствием, так как по складу ума был прирожденным технарем. Согласно семейному преданию, в ноябре 1885-го он «обеспечивал тылы» в испытательной поездке из Каннштатта в Унтертюркхайм, которую совершил его отец на только что построен­ном мотоцикле Daimler Reitwagen.

В 1897 году Пауль Даймлер занял должность инженера-конструктора в компании Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG), а после смерти отца, в марте 1900-го, вместе с Вильгельмом Майбахом стал продолжателем его дела. Год спустя он сконструировал свой первый автомобиль, получивший название Paul-Daimler-Wagen, впервые показанный на автосалоне в Вене. Машина оснащалась рядным 2-цилинд­ровым бензиновым двигателем мощностью 8 л.с. объемом 1410 см³, расположенным в передней части кузова. Мотор обеспечивал автомобилю, весившему 850 кг, максимальную скорость 45 км/ч. Коробка передач была механической 4-ступенчатой, привод – на задние колеса. Но, несмотря на целый ряд прогрессивных для того времени технических решений, в массовое производство модель не пошла.

Еще через год Пауля направили в Австрию техническим директором дочерней фирмы Austro-Daimler, открытой в 1899 году. Здесь инженер взялся за конструирование полноприводных автомобилей. Надо заметить, что в то время такими машинами интересовались мало, а компании, занимавшиеся их разработкой, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Оно и понятно: эта техника являлась весьма сложной, дорогой в производстве и эксплуатации, а потому заказчиков на нее почти не было. Тем не менее в 1905 году появился вариант полноприводного бронированного, или, как тогда говорили, «блиндированного» автомобиля, созданного по заказу австрийского военного ведомства. Однако далее опытного образца дело не пошло. В том же году Пауль Даймлер вернулся в Германию, где вошел в состав правления DMG и был назначен на должность главного конструктора фирмы, где и трудился до 1922 года.

За время работы в отцовской компании Пауль создал множество выдающихся двигателей – как автомобильных, так и авиационных. Машины Daimler, оснащенные его моторами, не раз брали призы в самых престижных состязаниях. Так, в 1914 году одна из них выиграла Гран-при Франции. Параллельно он много и успешно занимался использованием компрессоров в двигателях внутреннего сгорания.

Первый внедорожник

В 1907 году Пауль разработал очередной полноприводный автомобиль, получивший название Dernburg-Wagen, заказанный германским Министерством колоний. Машина имела 6-местный открытый кузов длиной около 5 м, установленный на стальную раму. База новинки составляла 4 м, колея – 1,42 м, высота превышала 2 м, а дорожный просвет равнялся 320 мм. Полностью загруженный автомобиль весил 3,5 т. Двигатель (4-цилиндровый, объемом 6,8 л и мощностью 35 л.с. при 800 об/мин) позволял на ровной дороге двигаться со скоростью до 40 км/ч и брать подъемы крутизной до 25%. Особенностью конструкции стало то, что вместо шарниров равных угловых скоростей (которые еще не были изобретены) инженер решил использовать карданы и конические шестерни.

Поскольку внедорожник планировалось эксплуатировать в африканских колониях, особое внимание было уделено системе охлаждения двигателя. Она вмещала 140 л охлаждающей жидкости, что позволяло мотору не перегреваться при любой наружной температуре, даже в тех случаях, когда автомобиль двигался по рыхлому песку со скоростью пешехода. В целом модель удалась и весной 1908 года вышла на дорожные испытания по маршруту Берлин – Мариенфельде – Штутгарт – Унтертюркхайм – Берлин (всего 1677 км). На дорогу в один конец понадобилось четыре дня, столько же ушло на обратный путь.

В отчете о пробеге отмечалось, что машина без усилий проехала по вспаханному полю с уклоном от 5 до 10%. Далее говорилось, что «под Винтенбергом автомобиль двигался по песчаному карьеру, где увязал по самые оси, но неизменно выбирался самостоятельно, несмотря на уклон 20–21%... В горах Тюрингии был осуществлен подъем протяженностью около 150 м по каменистой петляющей узкой дороге, угол наклона которой достигал 20%». В общем, машина получилась надежной и поступила к заказчику – министру колоний, который незамедлительно отправил ее к месту постоянной службы – в Германскую Юго-Западную Африку (ныне Намибия). Правда, у внедорожника имелся и серьезный недостаток – его цена составляла 34 750 марок.

Известно, что в Африке он с успехом выполнял самые разные перевозки, служа даже в качестве полицейской машины. Автомобиль проработал вплоть до окончания Первой мировой войны, по результатам которой Германия лишилась своих африканских владений, но куда делся после этого, неизвестно.

Что касается личной жизни конструктора, то Пауль Даймлер был женат на Хелен Даймлер (урожденная Хелен Якоб). Брак вышел счастливым, супруга родила ему троих детей – сыновей Пауля-Готлиба и Герхарда, а также дочь Хелен.

Продолжение истории

Карьера Пауля непрерывно шла вверх. В 1915 году за заслуги в деле разработки авиационных двигателей он удостоился звания Государственного советника. После окончания Первой мировой вой­ны Даймлеру удалось сохранить место технического директора заводов в Унтер­тюркхайме, Зиндельфингене и Берлин-Мариенфельде, входивших в состав Daimler-Motoren-Gesellschaft. В перечне его разработок не последнее место занимали двигатели, в которых использовались турбокомпрессоры. При его непосредственном участии было создано и значительное количество моторов для гоночных машин и самолетов.

Одним из самых тяжелых дней в жизни инженера стало 1 июля 1923 года. Тогда из-за разногласий с влиятельными членами правления Паулю пришлось покинуть фирму, основанную его отцом, которой он к тому же отдал большую часть своей профессиональной жизни.

Однако конструкторы такого уровня были, как говорится, нарасхват, и вскоре он начал работать на компанию Horch, входившую в концерн Argus-Motoren-Gesellschaft. Там благодаря его усилиям в 1926 году на свет появился 8-цилиндровый 3,2-литровый двигатель мощностью 60 л.с. с двумя верхними распределительными валами, отличавшийся бесшумностью и плавностью хода. А в декабре 1926-го на Берлинском автосалоне публика и специалисты познакомились с новинкой – автомобилем Horch 303, ставшим первым серийным немецким автомобилем с 8-цилиндровым мотором. Машина легко достигала скорости 100 км/ч и по праву считалась выдающимся достижением национального автомобилестроения. Именно этот мотор послужил основой для всех 8-цилиндровых двигателей Horch, выпускавшихся на протяжении последую­щих шести лет. Благодаря уму и таланту Даймлера к концу 1920-х фирма Horch сумела остаться в составе ведущих немецких автопроизводителей.

В 1929 году Паулю Даймлеру исполнилось 60 лет. Несмотря на сравнительно небольшой возраст, здоровье конструктора оставляло желать лучшего, из-за чего он был вынужден отойти от активной деятельности и оставить штатную должность. Тем не менее время от времени его привлекали к различным проектам в качестве консультанта. Скончался конструктор 15 декабря 1945 года в Берлине, опровергнув своей жизнью поговорку о том, что на детях гениев природа отдыхает.