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Генеральный директор ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» Андреас Дойшле
Генеральный директор ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» Андреас Дойшле сообщил о планах развивать дилерскую сеть и создавать новые рабочие места на уже построенном заводе кабин в Набережных Челнах

Компания «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» провела масштабную презентацию магистральных тягачей Mercedes-Benz Actros нового поколения. Такие автомобили, адаптированные для нашей страны и выпускаемые в Набережных Челнах, уже переданы первым клиентам

Презентация флагманского тягача Mercedes-Benz нового поколения получилась богатой на эмоции. Началось с того, что организаторы пощекотали нервы гостей. Журналисты затаили дыхание, когда тренеры ABA из Daimler AG выбежали на трассу трека Moscow Raceway прямо перед несущимся на них тягачом Actros. Ведь было заранее объявлено, что водитель не будет нажимать на тормоз, а отдаст ситуацию на откуп фирменной системы ActiveBreak Assist четвертого поколения. Последняя функционирует на основе двух радаров (ближнего и дальнего действия), обнаруживает пешеходов и велосипедистов и активирует полное торможение перед движущимися и неподвижными препятствиями, если человек за рулем вдруг медлит с нажатием на тормоз. Однако немецкий тяжеловес уверенно оттормозился, а дальнейшие выступления руководителей компании приобрели основательный фундамент – зрители лично убедились, насколько высокотехнологичны и эффективны тягачи нового поколения.

Планов – громадье

Генеральный директор «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» Андреас Дойшле открыл официальную часть мероприятия, рассказав об амбициозных планах СП. По его словам, сборка моделей Actros и Arocs нового поколения уже запущена на производственных мощностях компании в Набережных Челнах. Дополнительный импульс развитию производства даст открытие в 2019 году нового завода кабин, в который инвестировано более 200 млн евро, – больше, чем вкладывал в свои предприятия в России любой другой производитель грузовой техники. На производстве будут трудиться свыше 1000 сотрудников, а реализацией продукции займутся 50 дилерских центров, число которых планируется увеличить. По выражению г-на Дойшле, немецкая компания наглядно демонстрирует, что поддерживает российскую экономику.

В свою очередь, директор по маркетингу «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» Ян Доломанов назвал Actros грузовиками будущего, приспособленными к российским реалиям. Он напомнил, что тягач четвертого поколения уже обкатан на европейском рынке, где модель продается с 2011 года, и отметил, что в августе российские клиенты начали получать модернизированную версию этой машины – с доработанными вариантами кабины, двигателей и трансмиссии. Такой автомобиль отличают пониженный уровень расхода топлива и модернизированные системы безопасности. Помимо уже упомянутой ActiveBreak Assist, это функция превентивного круиз-контроля (PPC), «привязанная» к навигации, и ассистент поворота (аналог контроля слепых зон у легковых Mercedes-Benz).

Заметим, что Actros для нашего рынка оснащены исключительно рядными дизельными «шестерками» стандарта Euro 5 мощностью от 238 до 625 л.с. Эти агрегаты, с одной стороны, адаптированы к российскому топливу, с другой – в них задействовано сразу несколько инновационных решений от Daimler AG. Прежде всего, это технология X-Pulse, гарантирующая высокую эффективность сгорания топливовоздушной смеси, а также асимметричный турбокомпрессор и турбокомпаунд, выдающий дополнительную мощность на двигателях объемом 15,6 л. Доработана и коробка передач с автоматизированным переключением PowerShift 3. Теперь она обеспечивает более точный выбор необходимой передачи.

По премиальным канонам

Личное знакомство с модернизированными тягачами начинаю с площадки с конусами, где на грузовике без прицепа предлагается проехать «змейки», «зарулить» в импровизированный гараж, совершить развороты на небольшом пятачке. Оказавшись в кабине (для Actros предусмотрено аж 11вариантов), обращаю внимание на простор, уют и премиальную отделку. Сиденья увеличенной ширины обладают мощной боковой поддержкой и пневмоповеской, которая доступна не только для водителя, но и для пассажира. Сзади – два широких спальных места. Руль настраивается ногой – кнопкой на полу. Еще одна новация – джойстик автоматизированной коробки, переехавший с подлокотника на переднюю панель: улучшение эргономики налицо.

При маневрировании, а затем и на скоростных прямиках отмечаю, насколько «немец» послушен и легок на подъем. Машина быстро и четко реагирует на поворот руля, а управлять замедлением помогает горный тормоз, который активируется подрулевым переключателем и имеет три положения. Комплимента достойна и шумоизоляция, сравнимая с таковой у легковых Mercedes-Benz. Тяговитый 12,8-литровый 476-сильный дизель модели 1848 LS уверенно ускоряет «великана», расходуя при грамотном управлении лишь 24 л/100 км солярки. К слову, водителя опекает передовая система управления парком FleetBoard, позволяющая владельцу бизнеса осуществлять дистанционный контроль за параметрами движения и проводить удаленную диагностику. Что же касается цены, то, по словам представителей компании, она в сравнении с машинами прошлого поколения вырастет незначительно и будет напрямую зависеть от комплектации автомобиля. Гарантия на силовую линию составляет три года или 450 000 км. 

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