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Уехал с места ДТП? В тюрьму!

Весной Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которые определяют очень серьезные наказания для водителей. Тех, что скрываются с места аварии

Сначала только одна цифра: ежегодно около 300 тыс. россиян покидают место ДТП. Конечно же, в подавляющей части этих аварий пострадавших нет, но все равно так поступать не следует. Особенно теперь.

Почему бежим?

Причин такого поведения несколько. Основная – невнимательность. Скажем, водитель слегка притер другую машину на парковке и даже не заметил легкого касания. Или заметил, но решил, что повреждение мизерное, а так как владельца второго авто нет на месте, то лучше не терять время на его поиски и оформление ДТП. Сюда же можно отнести аварии с пешеходами: если не случилось травм, водитель старается всячески уговорить пострадавшего не обращаться в полицию. Нередко это срабатывает, а иногда пешеход все же «сдает» автомобилиста.

К слову, сейчас в Госдуме рассматривают поправки, которые предполагают смягчение наказания для водителей, которые в силу невнимательности уехали с незначительных ДТП. Как правило, это мелкие столкновения на парковках во дворах или у торговых центров (в этом случае скрывшийся лишает пострадавшего автовладельца возможности получить компенсацию по ОСАГО). А если такого беглеца все же находят, то кроме административной ответственности (лишение права управления от 1 до 1,5 года или административный арест до 15 суток) виновнику придется заплатить и за ремонт разбитых машин из собственного кармана. Так вот, в качестве альтернативного наказания за незначительные аварии предлагается установить денежный штраф.

Побег с отягчающими

Но если в небольших ДТП поведение водителя еще можно как-то объяснить, то в серьезных авариях действиям беглецов вряд ли найдется оправдание. Такие водители скрываются целенаправленно, дабы не нести заслуженное уголовное наказание. И подобных происшествий немало.

Судите сами: из 168 099 дорожных аварий с пострадавшими в 2018 году (погибло 18 214 и ранено 214 853 человека) с 2655 происшествий виновники скрылись. Большинство из них позже удалось найти (по 2248 столкновениям). Но можно предположить, что многие из беглецов в момент аварии находились в состоянии опьянения. Иначе как еще объяснить их поступки? Ведь по Уголовному кодексу до ныне принятых поправок, если водитель стал виновником ДТП с пострадавшими и при этом находился в состоянии опьянения, его наказывали по максимуму – опьянение в данном случае считается отягчающим обстоятельством (по данным МВД, в год около 20 тыс. человек провоцируют ДТП в пьяном виде). А если скрылся с места происшествия, то позже доказать это сложнее и есть шанс отделаться более мягким наказанием.

Именно этот пробел и решили устранить законодатели. Суть поправок в том, что, если водитель скрылся с места ДТП, в результате которого пострадали или погибли люди, он получит более строгое наказание, чем тот, кто в аналогичной ситуации дождался сотрудников ГИБДД.

В частности, если в результате столкновения транспортных средств был причинен тяжкий вред здоровью, а виновник скрылся, то вместо лишения свободы до 2 лет по ранее действующему порядку ему «светит» уже до 4 лет. Если же в результате ДТП погиб человек, то вместо лишения свободы до 5 лет скрывшегося водителя вполне могут осудить на срок до 7 лет. Наконец, при гибели нескольких человек беглеца ждет срок уже до 9 лет (вместо прежних 7).

Поможет ли ужесточение кардинально изменить ситуацию на дороге, когда виновники серьезных аварий пытаются скрыться, сказать сложно. Но то, что число таких водителей сильно сократится, я уверен. Ведь статистика по поимке беглецов неплохая: в прошлом году почти 85% скрывшихся было найдено и привлечено к ответственности. Кроме того, вполне возможно, что наказание будет еще и усилено. По одному из законопроектов, находящихся на рассмотрении в Госдуме, пьяных водителей, как и скрывшихся с места аварии, планируется приравнять к убийцам. То есть это будет рассматриваться как умышленные действия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или смерть. А значит, виновным может грозить до 15 лет лишения свободы.

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