В июне специалистов, работающих в сфере промышленного дизайна, ожидает множество интересных событий, главное из которых — Международная конференция Design Day 2050

В Москве 29 июня пройдет Меж­дународная конференция Design Day 2050, которую организует Нацио­наль­ный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. По словам Елены Пантелеевой, директора по развитию 2050.ЛАБ, на ней состоится вручение дипломов первых выпускников магистерской программы «Промдизайн и инжиниринг», пройдет защита проектов участников Всероссийского конкурса цифрового проектирования Design Challenge. Речь идет об объединении сообщества людей, которое не просто наблюдает за дизайном, а является частью этого изменения мира к лучшему.

В конференции запланировано участие зарубежных спикеров, экспертов в области промышленного дизайна мирового уровня. В рамках мероприятия дизайнеры, руководители отраслевых ассоциаций, бизнеса, власти и медиа обсуждают тренды развития отрасли, формируя новый образ индустрии промышленного дизайна. А для молодого поколения это шанс заявить о себе на конкурсе цифрового проектирования Design Challenge, который традиционно проходит в рамках Design Day 2050.

Подать заявку может любой желающий до 23 июня 2023 года. Условия участия размещены на www.2050contest.ru.