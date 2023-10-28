Компания Theon Design из Оксфордшира полностью переосмыслила классический Porsche 911 Carrera 4 Coupe. Встречайте ITA001 — автомобиль, чей внешний вид, звук и ощущения за рулем впечатляют сильнее, чем любые современные аналоги

Этот спорткар строился для первого итальянского клиента Theon Design, отсюда и название модели — ITA001. Концепция автомобиля — умелое сочетание старого и нового. Родной 6?цилиндровый оппозитник «964?го» Porsche остался, но был основательно модернизирован. Трансмиссия, включая коробку передач и самоблокирующийся дифференциал, позаимствованы у более новых Porsche 911 (993 RS). Есть здесь и другие неоригинальные детали — без этого никак, если вы хотите ездить с комфортом на машине из прошлого века. Но философия Theon Design все же больше ориентируется на улучшение того, что есть, чем на полную замену исходных компонентов.

Удовольствие владеть такой машиной стоит очень дорого. Только за свои услуги по переделке машины Theon Design берет от 380?000 фунтов стерлингов — и это без учета автомобиля-«донора», доставки и местных налогов! Каждый такой автомобиль создается под конкретного заказчика. Это дорогостоящий и трудоемкий процесс, который занимает полтора года. Согласитесь, нужно иметь очень веские аргументы, чтобы ввязаться в такую затею, когда за треть от потраченной суммы можете прямо сейчас получить ключи от новенького Porsche.

Так что же делает рестомоды Theon Design такими особенными, что люди готовы ждать и платить сумасшедшие деньги? Процесс создания конкретно этого экземпляра включал в себя разборку автомобиля-«донора» до голого металла и замену части кузовных панелей на новые, сделанные из карбона. В результате ITA001 со всеми техническими жидкостями весит всего 1152 кг. Автомобиль покрыт специальной краской Schwartz Black, и она притягивает взгляд не меньше, чем необычный дизайн купе. Трудно найти источник света, под которым ITA001 не выглядел бы эффектно. Еще одной изюминкой являются 18?дюймовые колеса с «лепестками» и внешними ободами цвета шампанского, а также зеркала из полированного металла, вдохновленные концептом Porsche 991 Speedster. Итальянец, заказавший этот автомобиль, явно не лишен вкуса!

Внутри ITA001 встречает вас запахом дорогой кожи, которой обтянуты многие поверхности. А там, где кожи нет, сделаны накладки из карбона. Спереди установлены спортивные кресла Recaro. Задние сиденья тоже есть, хотя, как и в новых «911?х», они больше подходят для детей или в качестве места для ручной клади. Особенно приятно, что в салоне сохранился узнаваемый стиль Porsche 1980–90?х годов: пять аналоговых циферблатов на панели приборов, слегка смещенная посадка водителя и невероятная обзорность, какую уже не встретишь в современных моделях. Есть здесь и дополнительные «ништяки», которые сделают поездку еще более приятной. Например, кондиционер, аудиосистема Focal с шестью динамиками, функция подъема носа и адаптивные амортизаторы TracTive.

Но, пожалуй, самой важной частью автомобиля является его «сердце»: 4,0?литровый оппозитный двигатель с воздушным охлаждением, развивающий 400 л.с. при 7500 об/мин. Удивительно, но официального времени разгона от 0 до 100 км/ч или максимальной скорости ITA001 не существует в природе — их просто никто не замерял. Но учитывая, что это купе имеет практически такое же соотношение мощности к весу, что и Porsche 911 GT3 (347 л.с. на тонну), сотню с места оно должно набрать менее чем за 4,0 с.

Характеристики двигателя на бумаге не особо впечатляют: с такого объема можно снять и поболее «лошадей». Но все эти цифры на самом деле ровным счетом ничего не значат. Гораздо важнее те ощущения, которые получаешь, когда сидишь за рулем ITA001. Нарочито грубый при запуске, 6?цилиндровый мотор показывает свой характер даже на холостом ходу. Добавьте газу — и звук станет еще лучше: раскрываясь как хорошее вино, на высоких оборотах старый оппозитник звучит более натурально, чем двигатели лучших современных «911?х».

Но ITA001 — не просто красивый шоукар. Его шасси позволяет уверенно двигаться по извилистой проселочной дороге с впечатляющей скоростью. Хотя задача машины в другом — дать возможность насладиться поездкой себе и окружающим, которые сворачивают шеи, едва заслышав звук мотора ITA001. Благодаря большой площади остекления и сравнительно тонким стойкам обзор с места водителя феноменален: сидишь как в аквариуме. При этом компактные размеры и относительно небольшая масса делают автомобиль невероятно маневренным и послушным.

Конечно, многим плата 380 тысяч фунтов за переделку 30?летнего Porsche может показаться, мягко говоря, завышенной. Но за эти деньги вы получите, вероятно, один из лучших «911?х» на планете.