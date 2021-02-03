Итальянский автомобильный дизайнер Вальтер Мария де Сильва по праву считается одним из лучших мировых специалистов в своей области. 27 февраля 2021 года ему исполнится 70 лет

Родился будущий стилист в 1951 году на севере Италии в небольшом курортном городке Лекко, что на берегу озера Комо. Его отец был художником и архитектором, так что творческая атмосфера окружала Вальтера с самого детства. Мальчик с удовольствием рисовал, но главным объектом его рисунков были не прекрасные пейзажи, окружавшие родной город, а автомобили. Отец хотел, чтобы сын пошел по его стопам и всячески поощрял художественные увлечения сына…

Многие итальянцы небеспочвенно полагают: «Попал на Fiat – значит жизнь удалась»! Именно так случилось и с семейством де Сильва. Когда Вальтеру исполнилось 10 лет, отцу предложили место в арт-центре этой компании. Семья переехала в Турин, и там пристрастие мальчика к машинам еще более окрепло.

Первые шаги

После школы Вальтер с благословения отца получил специальность техника-конструктора и пошел работать. Разумеет­ся, в Центр стиля Fiat. Рассказывают, что в начале карьеры молодой человек изготавливал на станке лекала для кузовов, а в свободное время рисовал эскизы автомобилей – такие, какими он их себе представлял. Однажды его рисунки (случайно или нет?) попали на глаза кому-то из руководства Центра, и талантливого юношу перевели в дизайнерскую группу, где де Сильва участвовал в проектировании интерьеров таких моделей, как Uno, Ducato, Ritmo.

Тем не менее в 1977 году молодой стилист решил расстаться с маркой и перешел в недавно созданную инжиниринговую фирму I.D.E.A., в числе заказчиков которой был и туринский концерн. Здесь он отлично поработал над проектами Fiat Tipo и Tempra, ставшими его пропуском в мир большого автомобильного дизайна.

Но настоящим признанием явилось приглашение на пост шеф-дизайнера компании Alfa Romeo, которой Вальтер де Сильва посвятил 13 лет. За это время появились модели «145», «146», «156», «166», «147», прототип Alfa Romeo Nuvola и ряд других проектов. Сам де Сильва считал, что работа на Alfa Romeo дала ему очень много, и позже говорил: «Свой опыт в Alfa Romeo я не забуду никогда». А некоторые не без основания считают, что именно «147-я» стала лебединой песней де Сильва на Alfa Romeo. В 2001году эта машина была удостоена звания «Европейский автомобиль года» и простояла на конвейере до 2010-го. Таким образом, на рубеже ХХ и ХХI столетий Вальтер де Сильва вошел в число самых уважаемых и перспективных автомобильных дизайнеров Старого Света…

Новые вызовы

В 1990 году концерн Volkswagen стал полновластным хозяином испанского бренда Seat и менее чем за десять лет потратил значительные средства на то, чтобы сделать марку полноправным и высокодоходным членом своей группы. Дело шло на лад, но не так быстро, как хотелось бы. И тогда легендарный Фердинанд Пих предложил коренным образом поменять стиль бренда, пригласив на пост главного дизайнера итальянца Вальтера де Сильву.

Тот получил практически полную свободу действий и решил, что испанский бренд должен как можно больше соответствовать национальному характеру: стать более выразительным, темпераментным и эмоциональным. Первым проявлением «испанской эмоциональности» стал прототип Seat Salsa, дебютировавший в 2000 году и получивший положительные отклики. За ним последовал концепт Tango, в 2002-м вышли Ibiza и Cordoba.

Сам де Сильва считал, что сумел успешно справиться с поставленной задачей, что подтверждают и несколько других запущенных в производство моделей, проектирование которых он возглавлял: Altea, Toledo, Leon. Руководство Volkswagen придерживалось того же мнения, и стилиста отправили на повышение. Должность главного дизайнера Audi Group, в состав которой также входили марки Seat и Lamborghini, оказалась достойной наградой. Но и дел прибавилось – работа с Lamborghini и Audi требовала особого внимания.

И тут возникли трудности чисто концептуального характера. Дело в том, что в итальян­ской школе дизайна преобладающее значение имеет именно стиль, в немецкой же, ярким представителем которой является Audi, на первом месте всегда стояли смелые инженерные решения и высокая технологичность. А поскольку Вальтер де Сильва как автомобильный дизайнер сложился в Италии, то ему было весьма непросто совместить обе концепции. Кроме того, на новом месте ему пришлось выполнять и обязанности менеджера, хотя он всегда считал себя человеком сугубо творческим и часто повторял: «Если вы назовете меня дизайн-менеджером, то очень сильно оскорбите. Дизайнер непременно должен уметь рисовать, а у менеджера совсем другие обязанности».

Де Сильве на практике пришлось учиться совмещать традиции итальянской и немецкой школ, что в итоге у него отлично получилось. Подтверждением служат успешные модели – Audi A3, A5, A6, Q7, R8, обновленная TT, и этот список можно продолжать. Все они вышли «очень немецкими», но при этом в них бесспорно присутствует и чисто итальянское обаяние. В одном из своих интервью дизайнер прямо говорил о причинах такого явления: «В Audi ко мне относились с максимальным доверием, и в результате я спроектировал для этого бренда 20 моделей».

Кроме того, де Сильва всегда имел свое видение развития мирового автомобильного дизайна. Он считает, что национальные школы будут и дальше существовать, но продолжится их постепенное слияние. Чтобы стать настоящим дизайнером, необходимо не только помнить об этапах истории развития отрасли, но и понимать, что «изменения в дизайне связаны не столько с технологией, сколько с культурой».

В 2007 году Вальтера де Сильву ждало новое назначение. Он стал шеф-дизайнером Volkswagen Group, и его служебные обязанности существенно расширились. Теперь он отвечал за стиль семи марок – Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda и Volkswagen. И каждый из брендов требовал своего подхода, поскольку имел собственную историю, стиль и почитателей, голосовавших за него своими кошельками.

Особое место среди работ де Сильвы занимало создание нового поколения Volkswagen Golf, по праву считавшегося одной из лучших моделей компании. Поскольку успех модели во многом являлся заслугой известных дизайнеров, таких как Джуджаро, спроектировавшего первое поколение, и Варкусса, отвечавшего за облик четвертого, то ответственность, ложившая­ся на де Сильву была колоссальной. Его команде пришлось создавать автомобиль, который при всей своей новизне сохранял бы основные «родовые признаки».

Не менее серьезным вызовом стало проек­тирование третьей генерации культовой модели Beetle, особенно учитывая тот факт, что New Beetle (1997 год) оказался, мягко говоря, не слишком востребованным. И здесь надо отметить, что машина у де Сильвы получилась, хотя огромного коммерческого успеха, на который рассчитывало руководство концерна, так и не добилась. Зато его же Volkswagen Up с лихвой оправдал все ожидания и выпускается в целом ряде стран по сей день.

Но куда больше шума наделал концепт-кар Lamborghini Egoista, представленный в 2013 году. Многие спрашивали маэстро, как ему удается с одинаковым успехом проектировать и суперкары, и городские микролитражки, причем иногда практически одновременно? Ответ он дал в своем интервью: «Я как ребенок – могу играть и с конструктором, и с солдатиками… Мне нравится играть и делать все элегантно, нравится рисовать, и я готов этим заниматься днями напролет».

Чего никто не ждал

В 2015-м мир потряс скандал под названием «Дизельгейт», «героем» которого стал концерн Volkswagen. Выяснилось, что специалисты фирмы аппаратными средствами существенно занижали показатели по количеству токсичных веществ в выхлопах дизельных моторов, тем самым нарушая законодательство. В результате большинство топ менеджеров фирмы подали в отставку. Ушел и де Сильва, хотя вряд ли он был причастен к делу.

Оставив Volkswagen, обладатель ряда самых престижных премий в области дизайна, включая Compasso d'Oro, решил организовать собственное дело, но занялся не автомобилями, а… обувью! Многие, кстати, полагали, что туфли от де Сильвы, пожалуй, еще более элегантны, чем его машины. Кроме того, маэстро спроектировал фотокамеру для Leica, какое-то время работал над проектами светильников. А потом, по слухам, все бросил и стал частным образом консультировать автомобильные компании. Вполне возможно, мы еще сможем оценить шедевры, созданные рукой этого мастера.