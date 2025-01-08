Компания «Тракс Восток Рус» разработала уникальную программу гарантированного ремонта для владельцев грузовиков «Компас»
В рамках выгодного предложения «Тракс Восток Рус» фиксирует стоимость регулярных ТО, а также сокращает затраты времени на сервисное обслуживание. Клиентам доступны пакеты «Стартовый» (период действия — 100 тыс. км или 24 месяца) и «Полный» (200 тыс. км или 36 месяцев). На сегодня действие программы распространяется на грузовики «Компас 5», которые обслуживаются у официальных сервисных партнеров «Тракс Восток Рус». Стоимость пакета рассчитывается по корпоративному калькулятору ТО по ценам, действующим на период подписания соглашения. Одновременно «Тракс Восток Рус» открыла шесть региональных складов по всей стране, чтобы сократить сроки поставки узлов и деталей. Дистрибьютор требует от мастерских поддерживать базовый склад запасных частей. Если гарантийный ремонт занимает более 14 дней, владельцу грузовика предлагают подменный автомобиль, что является уникальным предложением для рынка комтранса. Кроме того, сервисный партнер должен подтвердить дату записи на сервис в течение четырех часов и принять автомобиль не позже, чем через два дня после обращения клиента.
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