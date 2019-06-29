Еще лет пять назад понятие «сервисный контракт» в автомобильной отрасли было в диковинку, а ныне этот продукт становится все более эффективным инструментом бизнеса. По крайней мере, о том свидетельствует опыт эксплуатации грузовиков Mercedes-Benz в России

Время, как известно, – деньги. Особенно когда речь идет о логистике, будь то доставка грузов из страны в страну, внутригородские перевозки или, например, подвоз стройматериалов. Но чем интенсивнее эксплуатируется транспорт, тем раньше наступает день, когда на автомобиль заканчивается гарантия, тем выше вероятность тех или иных ремонтов и простоев. И тут подчас случаются «сюрпризы»: то в сервисном центре очереди или вдруг выросли тарифы, то дилер не берется за ремонт, пока от заказчика не поступят деньги, то требуется много времени на поиск подходящих запчастей, которые впоследствии оказываются некачественными. Как избежать возникающих проблем?

В поисках выгоды

Лучше всего для этого подходит сервисный контракт. Владельцу транспортного парка (неважно, крупного или совсем небольшого) он позволяет экономить деньги, планировать и оптимизировать расходы, а также сокращать сопутствующие издержки (в частности, ведение документооборота, проводку платежей, урегулирование спорных ситуаций).

В том, что этот продукт чрезвычайно выгоден, легко убедиться на примере тех компаний, которые пользуются грузовиками Mercedes-Benz Actros, Axor и Atego. Если в 2016 году владельцы таких автомобилей приобрели всего около 500 сервисных контрактов бренда, то спустя год их было уже 1300, а в 2018 м показатель вырос до 1560. Еще более динамичный спрос автопроизводитель фиксирует в нынешнем году – только за первый квартал клиенты компании «Даймлер КамАЗ Рус» купили 502 таких продукта. Видимо, распробовав и оценив новшество, эксплуатанты техники начинают понимать, насколько оно выгодно.

Действительно, приобретя вместе с автомобилем сервисный контракт от Mercedes-Benz, клиент получает не просто грузовик, а комплексное транспортное решение, которое дает возможность сосредоточиться на основном бизнесе, не тратя времени и средств на поддержание работоспособности своего парка. Прежде всего, контракт на весь период его действия гарантирует фиксированный размер платежей за сервис. Это значит, что на протяжении как минимум двух, а то и пяти лет (в зависимости от типа заключенного контракта) можно не думать об инфляции – стоимость нормо-часа дилера, запасных частей, «расходников» уже не изменится! Причем все работы по обслуживанию и ремонту будут производиться только в авторизованных техцентрах Mercedes-Benz, которые используют исключительно оригинальные детали и специализированное оборудование. К сопутствующим бонусам следует отнести то, что сервисный партнер немецкой марки начнет чинить автомобиль, не дожидаясь, пока на его счет поступят деньги, а всю административную нагрузку, связанную с документами (как и последующий контроль выполненных работ), берут на себя специалисты «Даймлер КамАЗ Рус».

Как это работает?

Сервисный контракт на грузовик Mercedes-Benz – это договор на обслуживание машин в дилерских техцентрах бренда. Владелец автомобиля заключает его с дистрибьютором – компанией «Даймлер КамАЗ Рус», причем приобрести контракт можно через дилера. Это необходимо сделать до прохождения первого планового ТО (хотя есть вариант, когда заключение контракта возможно в период действия заводской гарантии на силовую линию). Тут главное – определиться, какой именно продукт подходит вам лучше всего, ведь немецкий бренд сегодня предлагает линейку из шести пакетов сервисных контрактов: от базового «Компакт» до топового «Исключительный». Каждый из них подразумевает разные условия – срок действия, максимально возможный пробег, перечень предоставляемых работ и запчастей… И, конечно, цену.

Последняя варьируется от менее 9,7 тыс. руб­лей в месяц по СК «Компакт» до 29,3 тыс. по «Исключительному» (ежегодный пробег 180 тыс. км). При этом на заправку топливом, учитывая те же условия эксплуатации, потребуется не менее 120 тыс. рублей в месяц. А ведь у дистрибьютора Mercedes-Benz есть и такой продукт, как сервисный контракт за 96,5 тыс. рублей на продление гарантии на весь грузовик на второй год. Или специальное предложение – продление заводской гарантии на силовую линию на четвертый год эксплуатации всего за 170 тыс. рублей, подобного на российском рынке пока больше ни у кого нет.

Выгодно? Безусловно! Удобно? Спору нет. Дает возможность повысить эффективность бизнеса? Однозначно. Осталось лишь добавить, что все автомобили с сервисным контрактом еще и весьма ликвидны, практика показывает, что они имеют более высокую стоимость на вторичном рынке.