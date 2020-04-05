Паспорт транспортного средства – основной документ, подтверждающий право собственности на автомобиль. В нем фиксируется покупка машины и ставится отметка о ее регистрации в Госавтоинспекции. Но что делать, если этот документ утерян или в нем закончилось место для внесения нового собственника?

Согласно Правилам дорожного движения возить с собой паспорт транспортного средства (ПТС) не нужно. Основные документы водителя – свидетельство о регистрации автомобиля, водительское удостоверение и полис ОСАГО. Именно их мы должны иметь при себе и при необходимости предъявлять инспектору ДПС. Зато утеря ПТС не позволит продать машину – придется получать дубликат.

По месту требования

Обращаться за получением дубликата можно в любое подразделение ГИБДД независимо от места регистрации автомобиля. Причем удобнее всего записываться через портал Госуслуг.

Во-первых, можно выбрать удобное для себя подразделение Госавтоинспекции и записаться на конкретное (опять же удобное) время. Во-вторых, портал предоставляет шанс заметно сэкономить: если обратиться в ГИБДД в обычном порядке, пошлина составит 800 руб­лей, а через Госуслуги – со скидкой в размере 30%. Более того, прямо там же можно заранее заполнить заявление о выдаче дубликата ПТС и приложить необходимые документы.

Подтверждение права

Для получения паспорта транспортного средства следует предоставить документы, подтверждающие право собственности на автомобиль. Надо приготовить общегражданский паспорт владельца, свидетельство о регистрации машины (СТС), квитанцию об оплате госпошлины и полис ОСАГО. Без страховки получить дубликат не получится, так как оформление нового ПТС является регистрационным действием, а по закону в подобных случаях полис обязателен. Если у вас обычный полис, в бумажном варианте, предоставляете его, если «автогражданка» была приобретена через Интернет, достаточно показать сохраненный на любом носителе электронный полис. Осмотр самого автомобиля при оформлении дубликата ПТС не проводится.

Если вы не можете обратиться в ГИБДД сами, то помочь вам сможет друг, знакомый или просто нанятый для этого посредник. В этом случае, помимо перечисленных документов, нужно будет оформить доверенность на представителя.

Паспорт в Сети

Дубликат ПТС ничем, по сути, не отличается от оригинального документа, кроме того, что в нем будет стоять отметка о том, что паспорт выдан взамен утраченного. И это может повлиять на стоимость автомобиля при продаже: есть вероятность, что потенциальному покупателю наличие дубликата не понравится. Ведь в некоторых случаях собственники специально оформляют дубликат, чтобы скрыть многочисленных прежних владельцев, а покупателя уверяют, что у машины был всего один хозяин. Так что придется либо запрашивать информацию о количестве предыдущих собственников в Госавтоинспекции, либо смириться с дисконтом при продаже машины.

С недавних пор появился вариант при утере ПТС не получать бумажный вариант – с нояб­ря 2019 года можно оформить электронный ПТС. Для этого с тем же пактом документов следует обратиться в одну из уполномоченных организаций (их перечень выложен на сайте АО «Электронный паспорт» – elpts.ru). Там вам оформят электронный паспорт (ЭПТС) на автомобиль и предоставят выписку с информацией о транспортном средстве и его собственнике. Госпошлина при этом меньше и составляет 600 рублей.

У ЭПТС есть целый ряд преимуществ: вы его никогда не потеряете, он никогда не закончится, а число вписанных собственников при перепродажах не ограничено. Кроме того, этот документ невозможно подделать, как и нельзя внести в него какие-либо изменения. Однако в конечном итоге право выбора вида ПТС – бумажного или электронного – остается за автовладельцем.