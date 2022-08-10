Казалось бы, внедрение электронных документов, в частности ОСАГО и ЭПТС, должно облегчить жизнь водителям и сэкономить время. Вот только на деле все оборачивается проблемами – цифровым продуктом просто невозможно пользоваться
Всего лишь за последние полгода я обжегся дважды. Сначала, когда купил страховку онлайн. Вроде бы механизм прост: на сайте оставляешь заявку с данными, дожидаешься звонка оператора, которому сообщаешь дополнительную информацию, оплачиваешь и получаешь вожделенный полис. Ровно так я и поступил. Правда, получив документы, выявил ошибку.
Как выяснилось, оператор, внося данные по автомобилю, перепутал кодировку. В итоге в полисе вместо ВАЗ 212300 (Lada Niva) стоял ВАЗ 212140 (классическая пятидверная «Нива»). И эта ошибка автоматически сделала полис недействительным. А когда я попросил исправить, мне выдали убийственный ответ: сделать это… невозможно. Оказывается, в систему такой функционал просто не внесен. Пришлось расторгать договор, ждать возврата денег и оформлять все заново. В то время как при классической, «бумажной» процедуре все куда надежнее – приходишь, заполняют бланк, проверяешь. Если обнаружится ошибка, тут же поправят!
С электронными ПТС вышло еще интереснее. Конечно же, их стали внедрять с благими целями – чтобы упростить процесс регистрации, сделать историю автомобиля максимально прозрачной и защитить документы от мошенников. На деле же моя история чуть не закончилась судом!
Вернемся к той же Lada Niva – приобретал ее я новой пару лет назад, когда систему ЭПТС только запустили. И мне выпала честь в числе первых получить электронный документ. Хотя в тот момент я не придал ему какого-то особого значения – выдали договор купли-продажи, выписку того самого ЭПТС и пожелали хорошей эксплуатации. На учет машину поставил без проблем и забыл обо всем ровно до того момента, когда решил автомобиль продать.
Продавал тоже частному лицу, и покупатель, отдав деньги, попросил внести его в электронный ПТС как нового собственника. При этом система выстроена так, что данные о новом владельце вносит старый собственник. Я зашел на портал, открыл свой личный кабинет, но… ПТС там не обнаружил. Бред какой то: собственник машины я, договор купли-продажи на руках, так почему же не могу получить доступ к документу? Звонок на горячую линию вообще огорошил – выяснилось, что по ЭПТС собственником числится не гражданин Овчинников, а автодилер, который два года назад продал мне автомобиль. Ладно, думаю, потом разберемся, тем более что и сам хорош – не досмотрел. А сейчас надо сделку завершать. Прошу оператора системы внести меня в собственники (все документы выслал заранее в службу поддержки) и получаю ответ: «Мы не имеем права вносить изменения, мы только собираем данные – идите к дилеру и требуйте, чтобы именно он внес вас самостоятельно. Если будут упрямиться, обращайтесь в суд».
Разумеется, перед походом к дилеру я изучил проблему в Интернете и выяснил – мой случай не единственный! Причем большинство схожих ситуаций действительно окончились в суде. И хотя покупателя всегда признавали правым, я все таки готовился к серьезной схватке.
Настал час икс – разговор с дилером. Увы, первый принявший меня менеджер не понимал, что нужно сделать (либо не хотел понять) и настоятельно предлагал мне звонить операторам системы ЭПТС. Лишь вскоре появившийся его начальник принял у меня запрос на смену собственника.
Думаете, хеппи-энд? Как бы не так! Через три дня пришел официальный ответ от юристов дилера. Они сообщили, что я сам должен подать заявление в службу поддержки системы ЭПТС и попросить внести изменения в документы. То есть ровно то, что я уже пытался безуспешно сделать. Получился замкнутый круг, разорвать который удалось лишь после гневного звонка авторам отписки: спустя еще пару дней я наконец получил официальное уведомление от системы, что собственник в ПТС изменен. Тогда уже мне удалось внести данные о новом покупателе, и я окончательно продал машину. В итоге переоформление заняло добрую неделю, не считая нервов.
Выходит, что попытки облегчить и упростить все процедуры, связанные с машинами, по факту лишь запутали автовладельцев, а заодно создали им множество проблем, нередко решаемых только через суд. Притом что по старинке вносить изменения в тот же бумажный ПТС намного проще – приехал в ГИБДД, отдал сотруднику документы и через десять минут получил обратно со всеми необходимыми отметками!
Так для чего же было затевать всю эту кутерьму, готовиться к новациям не один год, тратить столько денег, времени и сил? Когда я спрашивал у сотрудников дилерского центра, как, дескать, братцы, вы допустили такой промах, не внеся меня в документ сразу, мне честно ответили: «А мы тогда не понимали, как всем этим пользоваться».
Практика показывает, что и сейчас многие не понимают! Поэтому хочу обратиться к всевозможным реформаторам: если вы создаете что-то новое, не поленитесь тщательно протестировать продукт, и лучше всего на себе. Чтобы обычным людям потом стало и в самом деле лучше. А пока выходит так, что я, например, из ярых сторонников электронных сервисов начал тихонько дрейфовать в стан их противников.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Водителям-беженцам не придётся покупать российские полисы ОСАГО
Госдума приняла поправки в закон об ОСАГО, которые устанавливают льготы по страхованию для беженцев из Украины. Теперь у них будет возможность не оформлять полис в течение 90 дней с момента пересечение российской границы
В 2022 году ОСАГО может подорожать на 80%
Минфин собирается внести правки в закон об ОСАГО, в случае его принятия новые нормы могут вступить в силу уже осенью 2022 года
Обязательный техосмотр отменен
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в федеральный закон "О безопасности дорожного движения". Говоря простым языком, теперь полис ОСАГО отвязан от обязательного прохождения техосмотра
Вступают в силу важные поправки в закон об ОСАГО
В России с 24 августа вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Они окажут существенное влияние на ценообразование
В России хотят запретить эксплуатацию автомобилей за езду без ОСАГО
Отправлять автомобили без полиса ОСАГО на штрафстоянку предложили в рабочей группе при ОНФ. Активисты хотят включить эту норму в новый КоАП, чтобы защитить водителей от проблем с неплательщиками по долгам
Госдума разрешила оформлять ОСАГО без техосмотра
Госдума приняла во втором чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО. Одним из главных дополнений, внесенных во время основного чтения, стала возможность до 30 сентября оформлять полис без техосмотра
Выплаты по европротоколу увеличатся
Уже с первого октября вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, которые увеличивают предельную сумму выплат в случае оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД
Повышающий коэффициент ОСАГО не будет учитывать штрафы от камер
В Госдуме готовятся к принятию очередные поправки к закону «Об ОСАГО», согласно которым поменяется система расчета стоимости полиса. Одно из основных нововведений — появление повышающего коэффициента за аварийно-опасную езду, который будет применяться к водителям, совершающим грубые нарушения ПДД