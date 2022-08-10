Казалось бы, внедрение электронных документов, в частности ОСАГО и ЭПТС, должно облегчить жизнь водителям и сэкономить время. Вот только на деле все оборачивается проблемами – цифровым продуктом просто невозможно пользоваться

Всего лишь за последние полгода я обжегся дважды. Сначала, когда купил страховку онлайн. Вроде бы механизм прост: на сайте оставляешь заявку с данными, дожидаешься звонка оператора, которому сооб­щаешь дополнительную информацию, оплачиваешь и получаешь вожделенный полис. Ровно так я и поступил. Правда, получив документы, выявил ошибку.

Как выяснилось, оператор, внося данные по автомобилю, перепутал кодировку. В итоге в полисе вместо ВАЗ 212300 (Lada Niva) стоял ВАЗ 212140 (классическая пятидверная «Нива»). И эта ошибка автоматически сделала полис недействительным. А когда я попросил исправить, мне выдали убийственный ответ: сделать это… невозможно. Оказывается, в систему такой функционал просто не внесен. Пришлось расторгать договор, ждать возврата денег и оформлять все заново. В то время как при классической, «бумажной» процедуре все куда надежнее – приходишь, заполняют бланк, проверяешь. Если обнаружится ошибка, тут же поправят!

С электронными ПТС вышло еще интереснее. Конечно же, их стали внедрять с благими целями – чтобы упростить процесс регистрации, сделать историю автомобиля максимально прозрачной и защитить документы от мошенников. На деле же моя история чуть не закончилась судом!

Вернемся к той же Lada Niva – приобретал ее я новой пару лет назад, когда систему ЭПТС только запустили. И мне выпала честь в числе первых получить электронный документ. Хотя в тот момент я не придал ему какого-то особого значения – выдали договор купли-продажи, выписку того самого ЭПТС и пожелали хорошей эксплуатации. На учет машину поставил без проблем и забыл обо всем ровно до того момента, когда решил автомобиль продать.

Продавал тоже частному лицу, и покупатель, отдав деньги, попросил внести его в электронный ПТС как нового собственника. При этом система выстроена так, что данные о новом владельце вносит старый собственник. Я зашел на портал, открыл свой личный кабинет, но… ПТС там не обнаружил. Бред какой то: собственник машины я, договор купли-продажи на руках, так почему же не могу получить доступ к документу? Звонок на горячую линию вообще огорошил – выяснилось, что по ЭПТС собственником числится не гражданин Овчинников, а автодилер, который два года назад продал мне автомобиль. Ладно, думаю, потом разберемся, тем более что и сам хорош – не досмотрел. А сейчас надо сделку завершать. Прошу оператора системы внести меня в собственники (все документы выслал заранее в службу поддержки) и получаю ответ: «Мы не имеем права вносить изменения, мы только собираем данные – идите к дилеру и требуйте, чтобы именно он внес вас самостоятельно. Если будут упрямиться, обращайтесь в суд».

Разумеется, перед походом к дилеру я изучил проблему в Интернете и выяснил – мой случай не единственный! Причем большинство схожих ситуаций действительно окончились в суде. И хотя покупателя всегда признавали правым, я все таки готовился к серьезной схватке.

Настал час икс – разговор с дилером. Увы, первый принявший меня менеджер не понимал, что нужно сделать (либо не хотел понять) и настоятельно предлагал мне звонить операторам системы ЭПТС. Лишь вскоре появившийся его начальник принял у меня запрос на смену собственника.

Думаете, хеппи-энд? Как бы не так! Через три дня пришел официальный ответ от юристов дилера. Они сообщили, что я сам должен подать заявление в службу поддержки системы ЭПТС и попросить внести изменения в документы. То есть ровно то, что я уже пытался безуспешно сделать. Получился замкнутый круг, разорвать который удалось лишь пос­ле гневного звонка авторам отписки: спустя еще пару дней я наконец получил официальное уведомление от системы, что собственник в ПТС изменен. Тогда уже мне удалось внести данные о новом покупателе, и я окончательно продал машину. В итоге переоформление заняло доб­рую неделю, не считая нервов.

Выходит, что попытки облегчить и упростить все процедуры, связанные с машинами, по факту лишь запутали автовладельцев, а заодно создали им множество проблем, нередко решаемых только через суд. Притом что по старинке вносить изменения в тот же бумажный ПТС намного проще – приехал в ГИБДД, отдал сотруднику документы и через десять минут получил обратно со всеми необходимыми отметками!

Так для чего же было затевать всю эту кутерьму, готовиться к новациям не один год, тратить столько денег, времени и сил? Когда я спрашивал у сотрудников дилерского центра, как, дескать, братцы, вы допустили такой промах, не внеся меня в документ сразу, мне честно ответили: «А мы тогда не понимали, как всем этим пользоваться».

Практика показывает, что и сейчас многие не понимают! Поэтому хочу обратиться к всевозможным реформаторам: если вы создаете что-то новое, не поленитесь тщательно протестировать продукт, и лучше всего на себе. Чтобы обычным людям потом стало и в самом деле лучше. А пока выходит так, что я, например, из ярых сторонников электронных сервисов начал тихонько дрейфовать в стан их противников.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора