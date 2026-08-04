Автомобильный портал Motorpage
4 авг 2026

Водителей хотят заранее предупреждать об эвакуации автомобиля через «Госуслуги»

Водителей хотят заранее предупреждать об эвакуации автомобиля через «Госуслуги»
Автор фото: magnific.com/ru

В Государственную думу внесен законопроект, который предусматривает обязательное уведомление владельца машины через портал «Госуслуги» за 15 минут до начала ее перемещения на специализированную стоянку. Поправки предлагается внести в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Согласно документу, должностное лицо перед принятием решения о задержании транспортного средства должно будет направить владельцу автомобиля или водителю, допущенному к управлению, электронное уведомление через «Госуслуги». После получения предупреждения у автомобилиста будет 15 минут, чтобы прибыть на место и самостоятельно устранить нарушение, если это возможно.

Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство позволяет прекратить эвакуацию, если владелец успел вернуться до начала движения эвакуатора. Однако на практике большинство водителей узнают о задержании автомобиля уже после того, как его доставили на штрафстоянку.

По мнению разработчиков законопроекта, обязательное уведомление сделает процедуру более удобной и прозрачной, позволит сократить количество конфликтов между автомобилистами и службами эвакуации, а также поможет избежать лишних расходов для водителей, которые смогут вовремя переставить автомобиль.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...

Интересный факт: Volkswagen нанимает больше людей, но производит меньше машин, чем Toyota

04 августа 2026
Hennessey Blackbird

Hennessey представила суперкар Blackbird

04 августа 2026

УАЗ сделал «Буханку» официальной

03 августа 2026

Минтранс обновил правила для такси. Что изменится для пассажиров с 1 сентября?

03 августа 2026

Роботы-доставщики попадут под ПДД

03 августа 2026

BMW приоткрыла завесу тайны над будущими новинками

03 августа 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC RF8 - jac rf8 (2026) корабль для дороги Тест драйв
04 августа 2026

JAC RF8
"Корабль для дороги"
Lada Iskra - lada iskra (2025) огонька не найдется?
Тест драйв
30 июля 2026

Lada Iskra
"Огонька не найдется?"
Subaru Forester - subaru forester (2023) классика в эпоху модерна?
Тест драйв
24 июля 2026

Subaru Forester
"Классика в эпоху модерна?"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 3 9 8