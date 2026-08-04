Водителей хотят заранее предупреждать об эвакуации автомобиля через «Госуслуги»

В Государственную думу внесен законопроект, который предусматривает обязательное уведомление владельца машины через портал «Госуслуги» за 15 минут до начала ее перемещения на специализированную стоянку. Поправки предлагается внести в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Согласно документу, должностное лицо перед принятием решения о задержании транспортного средства должно будет направить владельцу автомобиля или водителю, допущенному к управлению, электронное уведомление через «Госуслуги». После получения предупреждения у автомобилиста будет 15 минут, чтобы прибыть на место и самостоятельно устранить нарушение, если это возможно.

Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство позволяет прекратить эвакуацию, если владелец успел вернуться до начала движения эвакуатора. Однако на практике большинство водителей узнают о задержании автомобиля уже после того, как его доставили на штрафстоянку.

По мнению разработчиков законопроекта, обязательное уведомление сделает процедуру более удобной и прозрачной, позволит сократить количество конфликтов между автомобилистами и службами эвакуации, а также поможет избежать лишних расходов для водителей, которые смогут вовремя переставить автомобиль.

