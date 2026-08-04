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4 авг 2026

Интересный факт: Volkswagen нанимает больше людей, но производит меньше машин, чем Toyota

Интересный факт: Volkswagen нанимает больше людей, но производит меньше машин, чем Toyota
Автор фото: фирма-производитель

Несмотря на штат примерно в 629 тыс. сотрудников по всему миру, что почти на 60% больше, чем у Toyota с ее 391 тыс. работников, немецкий концерн уступает японскому конкуренту по объемам производства и продаж

По итогам первого полугодия Toyota поставила клиентам 5,39 млн автомобилей, тогда как результат Volkswagen составил 4,13 млн машин. Такая разница вновь поставила вопрос об эффективности работы крупнейшего европейского автопроизводителя.

Впрочем, прямое сравнение не совсем корректно. Volkswagen традиционно выполняет значительно больший объем работ собственными силами, включая производство компонентов, инженерные разработки и исследования. Именно эта стратегия долгие годы была одним из преимуществ концерна, однако сегодня она оборачивается высокими постоянными расходами.

Дополнительное давление оказывают усиление конкуренции со стороны китайских брендов, снижение прибыли на рынке КНР, нестабильный спрос на электромобили, высокие цены на энергоносители, импортные пошлины и геополитическая неопределенность.

Сообщается, что Volkswagen уже существенно расширил программу реструктуризации. По данным зарубежных СМИ, концерн может сократить до 140 тыс. рабочих мест, рассчитывая сэкономить миллиарды евро.

Похожие меры принимают и другие немецкие производители. BMW намерена уменьшить штат примерно на 8 тыс. сотрудников, а Mercedes-Benz сокращает расходы за счет «добровольных» увольнений и переноса производства части наиболее востребованных моделей из Германии в Венгрию, где стоимость рабочей силы значительно ниже.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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