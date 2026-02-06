Автомобильный портал Motorpage
6 фев 2026

Китайский производитель бытовой техники Dreame представил собственный автомобильный бренд

Китайский производитель бытовой техники Dreame представил собственный автомобильный бренд
Автор фото: CNC

Китайская компания Dreame Technology, известная своими бытовыми устройствами, официально объявила о запуске автомобильного бренда Star Motor

В линейку войдут внедорожники Star T08 и Star T08L, а также флагманский кроссовер Star D09. Последний позиционируется как премиальный шестиместный SUV и по своему формату нацелен на конкуренцию с Rolls-Royce Cullinan.

Информации о технических характеристиках пока нет. Единственное, что известно – все модели будут оснащены электрическими силовыми установками и интеллектуальным полным приводом. Кроме этого заявлена система управления задними колесами и активная подвеска.

Громким элементом презентации стало заявление основателя и главы Dreame Юй Хао о будущем мирового рынка электромобилей. По его мнению, Tesla в перспективе двух десятилетий утратит позиции и покинет отрасль, уступив место новым игрокам. И к этому моменту Dreame планирует заявить о себе и в перспективе занять заметную долю на рынке.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Подмосковье готовят масштабное расширение сети дорожных камер

06 февраля 2026
Deepal G318

На российском рынке появится новый кроссовер от Changan

06 февраля 2026
Aurus Senat

Лимузин Aurus Senat стал тяжелее и длиннее

05 февраля 2026

Volkswagen назвала свой новый пикап в честь экзотической птицы

05 февраля 2026
Xiaomi SU7

Xiaomi готовит обновление для модели SU7

05 февраля 2026

BMW объяснила логику платных функций по подписке в своих автомобилях

05 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Jetour T2 - jetour t2 discovery (2024) для города и бездорожья
Тест драйв
20 января 2026

Jetour T2
"Для города и бездорожья"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 2 2