Китайский производитель бытовой техники Dreame представил собственный автомобильный бренд

Китайская компания Dreame Technology, известная своими бытовыми устройствами, официально объявила о запуске автомобильного бренда Star Motor

В линейку войдут внедорожники Star T08 и Star T08L, а также флагманский кроссовер Star D09. Последний позиционируется как премиальный шестиместный SUV и по своему формату нацелен на конкуренцию с Rolls-Royce Cullinan.

Информации о технических характеристиках пока нет. Единственное, что известно – все модели будут оснащены электрическими силовыми установками и интеллектуальным полным приводом. Кроме этого заявлена система управления задними колесами и активная подвеска.

Громким элементом презентации стало заявление основателя и главы Dreame Юй Хао о будущем мирового рынка электромобилей. По его мнению, Tesla в перспективе двух десятилетий утратит позиции и покинет отрасль, уступив место новым игрокам. И к этому моменту Dreame планирует заявить о себе и в перспективе занять заметную долю на рынке.

