На российском рынке появится новый кроссовер от Changan

Компания Changan официально подтвердила выход в России своей марки Deepal. Первенцем бренда на нашем рынке станет гибридный кроссовер Deepal G318

Сборку новинки планируется наладить на калининградском заводе «Автотор». Для российских покупателей модель будет доступна исключительно в гибридной полноприводной модификации, тогда как на родине кроссовер также доступен в заднеприводной версии.

Deepal G318 представляет собой кроссовер с внедорожным потенциалом, о чем намекает и характерный дизайн модели. Можно заметить массивный пластиковый обвес, защитные пластины на бамперах, дополнительную светотехнику на крыше, рейлинги и внушительный дорожный просвет в 240 мм. Габариты: 5010x1985x1895 мм при колесной базе 2880 мм.

Deepal G318 оснащен 1,5-литровым турбомотором и двумя электродвигателями. Суммарная мощность – 430 л.с. и 575 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода на электротяге – 190 км, а в гибридном режиме – 1100 км. Разгон до 100 км/ч – 6,3 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 185 км/ч.

Вслед за G318 на российский рынок выйдет более крупный кроссовер Deepal S09. Сроки его появления пока не раскрываются.