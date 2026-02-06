МВД предложило упростить жизнь владельцам автомобилей, находящихся в международном розыске

Министерство внутренних дел России выступило с инициативой разрешить регистрацию автомобилей, которые формально находятся в международном розыске по запросу недружественных государств. Проект соответствующего федерального закона уже вынесен на общественное обсуждение

Речь идет о транспортных средствах, которые были ввезены в Россию и приобретены гражданами страны на законных основаниях. В МВД отмечают, что в последние годы все чаще фиксируются случаи, когда такие автомобили объявляются в розыск зарубежными правоохранительными органами без предоставления каких-либо разъяснений российской стороне.

Ситуация осложняется тем, что с февраля 2022 года запросы России по линии международного полицейского сотрудничества фактически игнорируются. В результате, невозможно достоверно установить, был ли автомобиль действительно похищен и при каких обстоятельствах. В МВД привели пример Германии, по инициативе которой более 120 автомобилей, находящихся на территории РФ, продолжают числиться в розыске через Интерпол. Аналогичные проблемы отмечаются и по розыску со стороны Украины.

Действующее законодательство запрещает любые регистрационные действия с машинами, находящимися в розыске. Это вынуждает автовладельцев обращаться в суды, однако даже выигранные дела не решают проблему полностью. Исключить автомобиль из международной базы данных может только страна-инициатор розыска, а такой механизм на практике не работает.

Предлагаемый законопроект наделяет российские регистрационные органы правом самостоятельно определять особенности регистрации таких автомобилей. По мнению МВД, это позволит добросовестным владельцам законно эксплуатировать свои машины и снизит правовую неопределенность на рынке.