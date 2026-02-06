Автомобильный портал Motorpage
6 фев 2026

МВД предложило упростить жизнь владельцам автомобилей, находящихся в международном розыске

МВД предложило упростить жизнь владельцам автомобилей, находящихся в международном розыске
Автор фото: из открытых источников

Министерство внутренних дел России выступило с инициативой разрешить регистрацию автомобилей, которые формально находятся в международном розыске по запросу недружественных государств. Проект соответствующего федерального закона уже вынесен на общественное обсуждение

Речь идет о транспортных средствах, которые были ввезены в Россию и приобретены гражданами страны на законных основаниях. В МВД отмечают, что в последние годы все чаще фиксируются случаи, когда такие автомобили объявляются в розыск зарубежными правоохранительными органами без предоставления каких-либо разъяснений российской стороне.

Ситуация осложняется тем, что с февраля 2022 года запросы России по линии международного полицейского сотрудничества фактически игнорируются. В результате, невозможно достоверно установить, был ли автомобиль действительно похищен и при каких обстоятельствах. В МВД привели пример Германии, по инициативе которой более 120 автомобилей, находящихся на территории РФ, продолжают числиться в розыске через Интерпол. Аналогичные проблемы отмечаются и по розыску со стороны Украины.

Действующее законодательство запрещает любые регистрационные действия с машинами, находящимися в розыске. Это вынуждает автовладельцев обращаться в суды, однако даже выигранные дела не решают проблему полностью. Исключить автомобиль из международной базы данных может только страна-инициатор розыска, а такой механизм на практике не работает.

Предлагаемый законопроект наделяет российские регистрационные органы правом самостоятельно определять особенности регистрации таких автомобилей. По мнению МВД, это позволит добросовестным владельцам законно эксплуатировать свои машины и снизит правовую неопределенность на рынке.

При написании новости использовалась информация:
Interfax

Комментарии к новости

Последние новости

...
Avatr 06T

Avatr представил универсал 06T, разработанный совместно с Huawei

06 февраля 2026

Китайский производитель бытовой техники Dreame представил собственный автомобильный бренд

06 февраля 2026

В Подмосковье готовят масштабное расширение сети дорожных камер

06 февраля 2026
Deepal G318

На российском рынке появится новый кроссовер от Changan

06 февраля 2026
Aurus Senat

Лимузин Aurus Senat стал тяжелее и длиннее

05 февраля 2026

Volkswagen назвала свой новый пикап в честь экзотической птицы

05 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Jetour T2 - jetour t2 discovery (2024) для города и бездорожья
Тест драйв
20 января 2026

Jetour T2
"Для города и бездорожья"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 2 2