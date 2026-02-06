Автомобильный портал Motorpage
6 фев 2026

В Подмосковье готовят масштабное расширение сети дорожных камер

Власти Московской области намерены заметно усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения. Об этом заявил глава регионального Минтранса Марат Сибатулин, выступая в Мособлдуме с докладом о мерах по повышению безопасности на дорогах

В настоящее время в Подмосковье работают 2057 комплексов фотовидеофиксации, включая 200 передвижных камер. С их помощью в 2025 году было вынесено 31,9 млн штрафов, что на 20% меньше показателей предыдущего года (39,9 млн). Несмотря на снижение количества постановлений, региональные власти считают необходимым дальнейшее развитие системы контроля.

Уже в 2026 году в области планируют установить 300 новых камер и заменить около 1300 действующих комплексов. Новое оборудование сможет фиксировать еще больше видов нарушений. Кроме того, на дорогах появятся 500 специальных детекторов, предназначенных для анализа транзитных транспортных потоков. Отдельное внимание уделят нарушениям, связанным с непристегнутыми ремнями безопасности и использованием мобильных телефонов. Сейчас такие правонарушения фиксирует лишь часть камер, и власти намерены расширить этот функционал.

В числе других инициатив Минтранс называет цифровизацию анализа дорожно-транспортных происшествий и внедрение нового стандарта ремонта дорог. Он предполагает комплексное обновление инфраструктуры, включая проезжую часть, тротуары, бордюры и остановочные павильоны. В 2025 году в регионе было отремонтировано около 1500 км дорог, при этом почти три четверти трасс уже соответствуют нормативам.

Отдельной проблемой остаются зимние пробки, которые в большинстве случаев связаны с застрявшими грузовиками. По данным министерства, многие фуры эксплуатируются с нарушениями требований к зимней резине и без обязательных цепей противоскольжения. Власти рассматривают возможность повышения штрафов и введения временных ограничений для движения грузового транспорта, особенно на вылетных магистралях.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

