Верховный суд России поставил точку в споре о медицинских противопоказаниях к управлению автомобилем

Поводом для рассмотрения дела стал иск автомобилиста из Красноярского края с более, чем тридцатилетним стажем вождения

В ходе очередной медицинской комиссии водитель получил ограничение на управление автомобилями с механической коробкой передач. Основанием стало отсутствие части большого пальца правой руки. В соответствии с правительственным перечнем медицинских противопоказаний в таких случаях в водительском удостоверении делается отметка о допуске только к автомобилям с автоматической коробкой передач.

Истец настаивал, что подобное ограничение нарушает его право на свободу передвижения и не прописано напрямую в правилах дорожного движения. Он указывал, что долгие годы управлял автомобилем без аварий, и даже представил видеозапись, подтверждающую его навыки.

Представители Минздрава и правительства заявили, что перечень противопоказаний принят в развитие закона о безопасности дорожного движения и направлен на снижение рисков на дорогах. По их словам, утрата части большого пальца действительно влияет на управление автомобилем с механической трансмиссией и может привести к быстрой утомляемости водителя.

Суд согласился с этой позицией и отказал в удовлетворении иска. В Верховном суде подчеркнули, что законодательство не может учитывать индивидуальные способности каждого водителя и основывается на единых медицинских критериях.