Иностранные номера больше не спасут от штрафа за тонировку

Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые расширяют возможности привлечения к ответственности водителей автомобилей с иностранными номерами. Теперь за избыточную тонировку передних стекол будут штрафовать вне зависимости от страны регистрации машины

Изменения затронули часть 3.1 статьи 12.5 КоАП. Если ранее в ней фигурировали требования технического регламента Таможенного союза, то теперь ответственность привязана к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации. При этом сами нормы по светопропусканию остались прежними и предусматривают минимум 70% для лобового и передних боковых стекол.

На практике это означает устранение давнего правового пробела. Автомобили из стран, не входящих в Таможенный союз, часто передвигаются по России в режиме временного ввоза и не подпадали под действие техрегламента. В результате инспекторы ГАИ не имели законных оснований штрафовать таких водителей за тонировку.

Теперь требования становятся универсальными. Основные положения являются частью российского законодательства и обязательны для всех участников дорожного движения на территории страны независимо от регистрации автомобиля. Нарушение по-прежнему влечет штраф в размере 500 рублей.

