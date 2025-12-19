Автомобильный портал Motorpage
19 дек 2025

Иностранные номера больше не спасут от штрафа за тонировку

Иностранные номера больше не спасут от штрафа за тонировку
Автор фото: ru.freepik.com

Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые расширяют возможности привлечения к ответственности водителей автомобилей с иностранными номерами. Теперь за избыточную тонировку передних стекол будут штрафовать вне зависимости от страны регистрации машины

Изменения затронули часть 3.1 статьи 12.5 КоАП. Если ранее в ней фигурировали требования технического регламента Таможенного союза, то теперь ответственность привязана к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации. При этом сами нормы по светопропусканию остались прежними и предусматривают минимум 70% для лобового и передних боковых стекол.

На практике это означает устранение давнего правового пробела. Автомобили из стран, не входящих в Таможенный союз, часто передвигаются по России в режиме временного ввоза и не подпадали под действие техрегламента. В результате инспекторы ГАИ не имели законных оснований штрафовать таких водителей за тонировку.

Теперь требования становятся универсальными. Основные положения являются частью российского законодательства и обязательны для всех участников дорожного движения на территории страны независимо от регистрации автомобиля. Нарушение по-прежнему влечет штраф в размере 500 рублей.
 

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...

Верховный суд России поставил точку в споре о медицинских противопоказаниях к управлению автомобилем

19 декабря 2025
BMW 7-Series Protection (2024)

Бывший директор BMW раскритиковал современный дизайн марки

19 декабря 2025

Nissan анонсировал новый спорткар Nismo

18 декабря 2025

Журнал Discovery объявил победителей в специальном проекте «Протестировано Discovery»

18 декабря 2025

В России выбрали лучший автомобиль для путешествий и не только

18 декабря 2025

В будущем автомобили смогут распознавать нетрезвого водителя

18 декабря 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Niva Travel - lada niva travel (2025) больше низов, плавнее ход Тест драйв
18 декабря 2025

Lada Niva Travel
"Больше низов, плавнее ход"
Foton Tunland V9 - foton tunland v9 (2025) когда пикап – это роскошь
Тест драйв
11 декабря 2025

Foton Tunland V9
"Когда пикап – это роскошь"
AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023)
Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 8 8