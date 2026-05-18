18 май 2026

Alpina представила концепт, который ляжет в основу первой серийной модели

Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила первый концепт марки Alpina после официального перехода бренда под контроль BMW Group. Новинка получила название Vision BMW Alpina Design Study

Концепт представляет собой двухдверное купе длиной 5,2 м, которое визуально напоминает BMW 7 Series. Главная отличительная особенность модели — это оригинальное оформление передней части кузова. Дизайнеры попытались сохранить фирменные «ноздри», установив на их место ромбовидные вставки со светодиодной подсветкой. Визуально может показаться, что купе получила электрическую силовую установку, но нет, под капотом здесь двигатель V8, хотя технические характеристики пока не сообщаются.

Интерьер выполнен в стиле актуальных моделей BMW. На передней панели установлено два тачскрина мультимедийной системы в форме параллелограммов, а под лобовым стеклом расположился длинный экран цифровой «приборки». Из интересных деталей здесь также 4-спицевый руль, ковшеобразные задние кресла и длинный центральный тоннель, который фактически разделяет салон на две части.

Премьера Vision BMW Alpina Design Study состоялась на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Судя по сообщениям представителей бренда, серийная версия практически не будет отличаться от концепта. Рыночный дебют модели запланирован на следующий год.
 

BMW

