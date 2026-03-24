Автокредиты набирают обороты: банки делают ставку на автомобили

Российский рынок автокредитования в 2025 году показал уверенный рост, несмотря на сложные экономические условия. Крупные игроки значительно увеличили свои портфели, что усилило конкуренцию за клиентов, желающих приобрести автомобиль в кредит

Эксперты считают, что ужесточение правил потребительского кредитования стало одной из главных причин роста. Из-за ограничений банкам проще и выгоднее одобрять автокредиты, чем необеспеченные займы.

Структура спроса при этом остается неоднородной. Одни банки отмечают рост доли кредитов на новые автомобили, что связано с программами субсидирования и активным продвижением китайских брендов. Другие, напротив, делают ставку на автомобили с пробегом, особенно популярных марок, таких как BMW, Mercedes-Benz и Toyota.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году рынок будет расти, но не слишком быстрыми темпами. Предполагается, что объем автокредитования увеличится на 15–17%. Спрос может поддержать снижение ключевой ставки, но давление из-за высокой долговой нагрузки и роста цен на машины останется.

