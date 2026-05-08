Rezvani готовит 850-сильный пикап Fortress

Производитель называет модель тактическим грузовиком, созданным для эксплуатации в самых тяжёлых условиях

Официальная премьера новинки состоится уже в следующем месяце. Пока компания показала лишь несколько тизеров, однако даже они дают понять, что Fortress станет одним из самых агрессивных проектов Rezvani.

Предположительно, в основе модели лежит Ford F-150 Raptor R. При этом внешность пикапа полностью изменилась. Fortress получил массивный внедорожный обвес, капот с широким воздухозаборником, крупные внедорожные шины и дополнительную светотехнику на крыше. Особенно необычно выглядит профиль автомобиля. Угловатые формы кузова и массивные панели вызывают ассоциации одновременно с Chevrolet Avalanche и Tesla Cybertruck.

Под капотом установлен двигатель V8 объёмом 5,2 литра. Его мощность составляет 850 л.с. Для сравнения, стандартный Ford F-150 Raptor R развивает 720 л.с. и 867 Нм крутящего момента. Полный привод будет по умолчанию.

