Автомобильный портал Motorpage
14 май 2026

Автомобили Seres смогут отделять батарею при серьезном ДТП

Автомобили Seres смогут отделять батарею при серьезном ДТП

Китайская компания Seres запатентовала необычную систему безопасности для электромобилей. Речь идет о технологии экстренного отделения аккумулятора от кузова машины в момент ДТП

Согласно опубликованным данным, конструкция включает передние и задние опорные узлы, а также специальный электрический толкатель. После получения сигнала о столкновении система инициирует физический разрыв соединения аккумулятора с шасси автомобиля.

В компании рассчитывают, что подобное решение позволит значительно снизить риск возгорания батареи после аварии, а также уменьшит вероятность поражения пассажиров электрическим током при повреждении силовых элементов конструкции.

Однако пока неясно, как система будет определять серьезность столкновения, чтобы избежать последующего возгорания аккумулятора. Главное, чтобы не было произвольных срабатываний во время движения по неровной дороге.
 

При написании новости использовалась информация:
Mydrivers

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Jaguar рассказали, как назвали свой новый электрокар

14 мая 2026

Google кардинально обновил Android Auto

14 мая 2026
Renault R4 JP4x4

Renault превратил новый R4 в пляжный багги с полным приводом

13 мая 2026

Импорт мощных автомобилей с пробегом рухнул в 8 раз после повышения утильсбора

13 мая 2026
Freelander 8

Опубликованы технические характеристики Freelander 8 от Chery и Jaguar Land Rover

13 мая 2026

В Москве появится новое высокотехнологичное предприятие для автомобильной промышленности

13 мая 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - omoda c5 (2026) без кокошника, но наша Тест драйв
08 мая 2026

Omoda C5
"Без кокошника, но наша"
GAC S7 - gac s7 (2026) чилаут на колесах
Тест драйв
01 мая 2026

GAC S7
"Чилаут на колесах"
Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка
Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 4 4