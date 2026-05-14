Автомобили Seres смогут отделять батарею при серьезном ДТП

Китайская компания Seres запатентовала необычную систему безопасности для электромобилей. Речь идет о технологии экстренного отделения аккумулятора от кузова машины в момент ДТП

Согласно опубликованным данным, конструкция включает передние и задние опорные узлы, а также специальный электрический толкатель. После получения сигнала о столкновении система инициирует физический разрыв соединения аккумулятора с шасси автомобиля.

В компании рассчитывают, что подобное решение позволит значительно снизить риск возгорания батареи после аварии, а также уменьшит вероятность поражения пассажиров электрическим током при повреждении силовых элементов конструкции.

Однако пока неясно, как система будет определять серьезность столкновения, чтобы избежать последующего возгорания аккумулятора. Главное, чтобы не было произвольных срабатываний во время движения по неровной дороге.

