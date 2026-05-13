13 май 2026

Опубликованы технические характеристики Freelander 8 от Chery и Jaguar Land Rover

Китайский минпром опубликовал изображения флагманского кроссовера Freelander 8 и одновременно раскрыл технические характеристики модели

Известно, что длина Freelander 8 составляет 5185 мм, ширина – 2050 мм, высота – 1898 мм, а колесная база – 3040 мм. Масса автомобиля достигает 3 тонн. Внешне модель выделяется квадратным дизайном кузова, массивным пластиковым обвесом и прямоугольной светодиодной оптикой. «Восьмерка» получила трехрядный салон с шестью посадочными местами (2+2+2).

Пока для кроссовера заявлена только гибридная силовая установка. В ее состав входит бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 156 л.с. и два электродвигателя. Привод – полный. По предварительным данным, ДВС позаимствован у Chery, поскольку в линейке Jaguar Land Rover подобного агрегата нет.

