Google кардинально обновил Android Auto

Компания Google представила масштабное обновление Android Auto и платформы Google built-in. Система получила новый интерфейс, расширенные мультимедийные возможности и интеграцию искусственного интеллекта Gemini

Главным изменением стал полностью новый интерфейс, который лучше адаптируется под дисплеи разных форматов, включая круглые экраны Mini и широкоформатные панели современных моделей. Google Maps отныне отображается практически во весь экран, а пользователи смогут настраивать рабочее пространство с помощью виджетов, например, с погодой, избранными контактами, фотографиями и крупными цифровыми часами. Кроме этого, система поддерживает быстрые действия, включая управление гаражными воротами.

Одним из самых интересных нововведений станет поддержка YouTube в высоком разрешении. Просматривать видео можно будет во время зарядки электромобиля или стоянки. После начала движения изображение автоматически отключится, однако звук продолжит воспроизводиться. Новая функция станет доступна позже в этом году для автомобилей BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mercedes, Renault, Skoda и Volvo.

Google также внедрит поддержку Dolby Atmos для некоторых приложений, совместимых автомобилей. Дополнительно обновятся интерфейсы Spotify и YouTube Music, которые станут удобнее для использования за рулем.

Особую роль в новой экосистеме отведут Gemini. В автомобилях с Google built-in ассистент сможет отвечать на вопросы, связанные с конкретной моделью автомобиля. Например, водитель сможет уточнить значение предупреждающей лампы на панели приборов или узнать, поместится ли телевизор в багажник.

Кроме того, в системе Google Maps появится функция точного определения полосы движения. Для этого будут использоваться данные с фронтальной камеры автомобиля, что позволит навигации в реальном времени подсказывать оптимальный ряд перед перестроением или съездом.

