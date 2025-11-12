Автомобильный портал Motorpage
12 ноя 2025

Бывший завод General Motors в Петербурге снова заработает. Производство стартует в 2026 году

Автор фото: из открытых источников

Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге возобновит работу в начале 2026 года. Сообщается, что перезапуском предприятия занимается компания AGR совместно со своей дочерней структурой AGM

Уже в первый год работы на площадке планируется наладить выпуск тысячи автомобилей. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 46,4 млрд рублей, а реализация программы рассчитана на 15 лет. Одним из ключевых элементов будущего кластера станет научно-производственный центр площадью 18 тысяч квадратных метров, финансируемый за счет инфраструктурного кредита на сумму 3,1 млрд рублей.

Завод был открыт в 2008 году концерном General Motors, но в 2015-м законсервирован после ухода американского производителя с российского рынка. Позже площадку выкупил Hyundai, планировавший наладить производство моделей Tucson, Palisade и Sportage. В 2024 году активы корейской компании перешли под контроль группы AGR, которая выпускает автомобили под отечественным брендом Solaris.

Какие именно модели будут собираться в Шушарах, пока не уточняется. По предварительным данным, в производственной программе окажется от трех до пяти моделей, включая седаны и кроссоверы. Ранее также высказывалось предположение, что предприятие займется выпуском кроссоверов под брендом Jaecoo.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

