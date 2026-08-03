BMW приоткрыла завесу тайны над будущими новинками

На презентации компании для инвесторов появился список будущих новинок бренда, которые должны дебютировать до конца 2027 года

В этом году, помимо уже анонсированных BMW i3, iX3, обновленного 7-Series, а также новых X5 и iX5, ожидается дебют следующего поколения BMW 3-Series с традиционной силовой установкой. До конца 2026 года также состоится премьера первого в истории марки электрического кроссовера BMW iX4. При этом новый X4 с ДВС в планы компании уже не входит.

Не менее насыщенным обещает стать и 2027 год. BMW официально подтвердил выход электрического BMW M3, нового BMW X7 и роскошной версии 7-Series под брендом Alpina. По предварительной информации, семейство X7 также пополнится полностью электрической модификацией iX7. Кроме того, компания готовит электрический универсал i3 Touring, который, вероятно, будет представлен вместе с новым BMW 3-Series Touring.

Серьезные изменения ожидают и семейство BMW 5-Series. После обновления модель получит дизайн в стиле Neue Klasse и полностью новый интерьер с крупным центральным тачскрином и проекционным экраном на всю ширину лобового стекла. Не исключено появление отдельного экрана для переднего пассажира, который уже предлагается для нового X5.

Кроссоверы X1 и iX1 будут развиваться по разным сценариям. Если модель с традиционной силовой установкой ограничится плановым рестайлингом, то полностью электрический iX1 сразу перейдет к следующему поколению. По неофициальной информации, он получит более мощный электромотор и задний привод.