В России с 1 сентября изменятся правила работы водителей

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые требования к режиму труда и отдыха профессиональных водителей. Изменения утверждены приказом Минтранса и будут регулировать рабочее время водителей в течение следующих шести лет

Согласно новым правилам, продолжительность рабочего времени водителя не должна превышать 40 часов в неделю. При этом работодатели смогут использовать суммированный учет рабочего времени за один месяц, а при согласовании с профсоюзом этот период может быть увеличен до трех месяцев.

Продолжительность стандартной смены останется прежней и составит не более 10 часов. Однако в некоторых случаях предусмотрена возможность увеличить рабочий день до 12 часов. Такая норма будет распространяться на таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, сотрудников связи, теле- и радиоканалов, а также работников с вахтовым режимом и водителей, обслуживающих руководителей организаций.

Новые правила также определяют минимальный период отдыха. Водители должны будут отдыхать не менее 45 часов в неделю. При этом допускается сокращение отдыха до 24 часов при условии последующей компенсации неиспользованного времени. Интервал между выходными днями не сможет превышать семь суток.

Требования будут обязательны для профессиональных водителей и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере перевозок. При этом нормы не распространяются на водителей транспорта органов власти, пожарных машин, аварийно-спасательной техники, скорой помощи, автомобилей вневедомственной охраны, а также водителей, работающих в сфере международных перевозок.