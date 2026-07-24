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24 июл 2026

BMW решил не показывать свои новинки на Парижском автосалоне в этом году

BMW решил не показывать свои новинки на Парижском автосалоне в этом году
Автор фото: Алексей Грамматчиков

Европейский автопроизводитель объяснил свое отсутствие на Парижском автосалоне изменением формата презентации новых моделей

При этом компания заявила, что не планирует полностью отказываться от международных автосалонов. Производитель будет продолжать участвовать на ключевых выставках, особенно когда они совпадают с презентацией главных новинок.

В последние годы BMW все чаще презентует новые модели вне крупных мероприятий. Так, концепт M Concept Neue Klasse дебютировал во время гонки «24 часа Ле-Мана», а новое поколение BMW X5 было впервые показано на заводе компании в американском Спартанберге.

Решение отказаться от участия в Парижском автосалоне совпало с недавним пересмотром финансового прогноза BMW на 2026 год. Производитель сообщил о падении продаж на китайском рынке, усилении конкуренции в регионе, а также отметил влияние конфликта в Иране и других внешних факторов. По данным компании, рост продаж в Европе и США не смог компенсировать снижение спроса в Китае и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате BMW зафиксировала существенное снижение прибыли и объявила об ускорении реализации программы по сокращению расходов.
 

При написании новости использовалась информация:
autonews

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