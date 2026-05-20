Один из китайских брендов готовит локализацию производства электрокаров и гибридов в России

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что один из китайских брендов уже рассматривает возможность организации производства в России

По его словам, речь идет о доступных электромобилях и гибридах, которые смогут занять востребованные рыночные ниши на рынке. Власти подчеркивают, что приоритетом для зарубежных партнеров остается высокий уровень локализации и унификация компонентов с другими производителями. Как отметил вице-премьер, потенциальный проект ориентирован на сегменты, где российский рынок пока испытывает нехватку предложений. В частности, это касается современных гибридных и электрических моделей, интерес к которым среди покупателей продолжает расти.

При этом изначальная цитата Мантурова, опубликованная в российских СМИ, содержала формулировку о том, что китайские бренды не должны создавать конкуренцию с АвтоВАЗом, что вызвало определенный резонанс в сети. Позже цитату скорректировали. В обновленной версии акцент был сделан на том, что новые модели должны работать в классах, где автомобили Lada пока не представлены.

Тему локализации китайских машин ранее затронул и помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, промышленная кооперация России и Китая развивается высокими темпами, а совместные проекты в автопроме становятся одним из ключевых направлений сотрудничества.

