Автомобильный портал Motorpage
20 май 2026

Один из китайских брендов готовит локализацию производства электрокаров и гибридов в России

Один из китайских брендов готовит локализацию производства электрокаров и гибридов в России

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что один из китайских брендов уже рассматривает возможность организации производства в России

По его словам, речь идет о доступных электромобилях и гибридах, которые смогут занять востребованные рыночные ниши на рынке. Власти подчеркивают, что приоритетом для зарубежных партнеров остается высокий уровень локализации и унификация компонентов с другими производителями. Как отметил вице-премьер, потенциальный проект ориентирован на сегменты, где российский рынок пока испытывает нехватку предложений. В частности, это касается современных гибридных и электрических моделей, интерес к которым среди покупателей продолжает расти.

При этом изначальная цитата Мантурова, опубликованная в российских СМИ, содержала формулировку о том, что китайские бренды не должны создавать конкуренцию с АвтоВАЗом, что вызвало определенный резонанс в сети. Позже цитату скорректировали. В обновленной версии акцент был сделан на том, что новые модели должны работать в классах, где автомобили Lada пока не представлены.

Тему локализации китайских машин ранее затронул и помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, промышленная кооперация России и Китая развивается высокими темпами, а совместные проекты в автопроме становятся одним из ключевых направлений сотрудничества.
 

При написании новости использовалась информация:
Вести

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volvo готовит возвращение универсалов на рынок

20 мая 2026

Hyundai готовит электромобили с имитацией механики

20 мая 2026

Skoda представила бюджетный электрокар Epiq

20 мая 2026

Subaru приостановила разработку собственных электрокаров

19 мая 2026

BMW готовит электрический 1-Series

19 мая 2026

Китайские автопроизводители усиливают присутствие на российском рынке

19 мая 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS4 - gac gs4 (2025) теперь и с полным приводом Тест драйв
15 мая 2026

GAC GS4
"Теперь и с полным приводом"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) без кокошника, но наша
Тест драйв
08 мая 2026

Omoda C5
"Без кокошника, но наша"
GAC S7 - gac s7 (2026) чилаут на колесах
Тест драйв
01 мая 2026

GAC S7
"Чилаут на колесах"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 6 3