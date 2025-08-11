7 августа состоялся большой тест-драйв автомобилей, которые вошли в шорт-листы в пяти основных категориях ежегодной Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»

Помимо победы в своей номинации, каждая из моделей будет также бороться за титул Car Of The Year - «Автомобиль года».

В мероприятии приняли участие члены жюри, представители автопроизводителей и партнёров премии. Они протестировали более 20 моделей автомобилей.

Алексей Барашков, фоторедактор автомобильной газеты «Клаксон»: «Я был впечатлён разнообразием моделей-финалистов «ТОП-5 АВТО». Погода пыталась внести свои коррективы, но это не помешало успешному проведению тест-драйва! Участники активно менялись автомобилями и делились впечатлениями».

Традиционно большой тест-драйв проходил на скоростной автомобильной дороге М-11 Москва – Санкт-Петербург при поддержке Северо-Западной концессионной компании, входящей в инфраструктурный холдинг НПС. Компания построила и эксплуатирует платную дорогу М-11 «Нева» на участке от Москвы до Солнечногорска.

Торжественная церемония награждения победителей премии «ТОП-5 АВТО 2025» состоится в ноябре в Москве.

Подробности на сайте www.topauto5.ru

Оргкомитет: mishlyavtsev@topauto5.ru