11 авг 2025

Большой тест-драйв автомобилей-номинантов тринадцатого сезона премии

Автор фото: «ТОП-5 АВТО»

7 августа состоялся большой тест-драйв автомобилей, которые вошли в шорт-листы в пяти основных категориях ежегодной Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»

Помимо победы в своей номинации, каждая из моделей будет также бороться за титул Car Of The Year - «Автомобиль года».

В мероприятии приняли участие члены жюри, представители автопроизводителей и партнёров премии. Они протестировали более 20 моделей автомобилей.

Алексей Барашков, фоторедактор автомобильной газеты «Клаксон»: «Я был впечатлён разнообразием моделей-финалистов «ТОП-5 АВТО». Погода пыталась внести свои коррективы, но это не помешало успешному проведению тест-драйва! Участники активно менялись автомобилями и делились впечатлениями».

Традиционно большой тест-драйв проходил на скоростной автомобильной дороге М-11 Москва – Санкт-Петербург при поддержке Северо-Западной концессионной компании, входящей в инфраструктурный холдинг НПС. Компания построила и эксплуатирует платную дорогу М-11 «Нева» на участке от Москвы до Солнечногорска.

Торжественная церемония награждения победителей премии «ТОП-5 АВТО 2025» состоится в ноябре в Москве.

Подробности на сайте www.topauto5.ru
Оргкомитет: mishlyavtsev@topauto5.ru

Национальная премия экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»: первая в России профессиональная премия от независимых экспертов в сфере автобизнеса. Главная задача «ТОП-5 АВТО» - выявление лучших автомобилей по итогам года в пяти основных номинациях, определение персон, оказывающих наибольшее влияние на развитие автомобильного дела в России, а также определение лучших департаментов маркетинга и PR автопроизводителей на российском рынке. С 2019 года, в рамках премии, самому лучшему автомобилю присуждается титул Car of the Year («Автомобиль года России»).
Информационные партнеры премии: телеканалы «Авто Плюс», «АВТО24», «ДРАЙВ», автомобильные порталы Motorpage, «Автовзгляд», Колёса.ру, автомобильная газета «Клаксон», журналы «Автопанорама», Discovery, проект auto.mail.ru, сайт Maximonline.ru, электронное издание «Автомаркетолог», радио «Автодор», онлайн-журнал Woman.ru. Премия организована при поддержке исследовательской компании Mediascope. Счетная комиссия премии – аудиторская компания KEPT. Коммуникационные партнеры – TWIGA PR, KOTTLER 

При написании новости использовалась информация:
«ТОП-5 АВТО»

