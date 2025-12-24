Автомобильный портал Motorpage
24 дек 2025

Geely завершил приватизацию бренда Zeekr

Geely завершил приватизацию бренда Zeekr
Автор фото: фирма-производитель

Теперь марка полностью принадлежит материнской компании

Сделка была согласована еще летом и оценивается примерно в 2,4 миллиарда долларов. За каждую акцию Zeekr инвесторы получили денежную компенсацию и акции Geely. В итоге, торги ценными бумагами компании Zeekr на бирже были полностью остановлены.

В Geely подчеркивают, что полный контроль над Zeekr позволит ускорить интеграцию разработок и сократить расходы. По оценке концерна, экономия на разработке новых моделей может составить от 10 до 20%, а на закупках компонентов – до 8%. Подобный эффект уже был достигнут после того, как Zeekr объединился с брендом Lynk & Co.

После приобретения Zeekr Geely намерена сосредоточиться на развитии своей модульной архитектуры SEA, разработке новых систем быстрой зарядки и усовершенствовании комплексов помощи водителю. Разработки бренда Zeekr в целом должны повлиять на всю линейку материнского бренда.
 

