Навязанные услуги обойдутся дорого: штрафы для бизнеса выросли до полумиллиона рублей

Государственная дума окончательно утвердила закон, существенно ужесточающий ответственность за навязывание дополнительных товаров и услуг. Документ принят сразу во втором и третьем чтениях и предусматривает многократное увеличение штрафов для всех категорий нарушителей

Согласно новым нормам, юридическим лицам теперь грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей вместо прежних 20–40 тысяч. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей санкции вырастут до 50–150 тысяч рублей. Законодатели объясняют такие меры резким ростом числа нарушений. Если в 2022 году было зафиксировано менее 800 подобных случаев, то к 2024 году их количество превысило 4 000.

Как напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, еще весной 2025 года был закреплен принцип добровольности при покупке допуслуг. Любые товары или сервисы, предлагаемые сверх основной покупки, могут оформляться только с явного согласия потребителя. Запрещено создание условий, при которых клиент фактически вынужден приобретать дополнительные опции.

На практике чаще всего с навязыванием услуг россияне сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов, медицинских услуг, а также при покупке автомобилей. В автосалонах распространены ситуации, когда скидка или сам факт продажи машины ставится в зависимость от оформления каско, страховых пакетов или дополнительного оборудования.

Юристы отмечают, что судебная практика в подобных спорах чаще складывается в пользу потребителей, однако процесс защиты прав нередко затягивается. Представители бизнеса, в свою очередь, указывают на размытые формулировки закона и опасаются, что под санкции могут попасть стандартные модели продаж.