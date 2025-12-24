Mercedes ставит точку в дизельгейте в США, заплатив почти 150 миллионов долларов

Mercedes-Benz договорился с американскими властями об окончательном соглашении по делу о нарушениях экологических норм дизельных автомобилей. Немецкий автопроизводитель выплатит 149,6 миллионов долларов, чтобы закрыть затянувшееся расследование, начатое на фоне глобального дизельного скандала

Соглашение охватывает 48 штатов США. Помимо штрафных выплат государству, Mercedes обязался компенсировать по 2000 долларов владельцам автомобилей, которые были вынуждены установить системы очистки на выхлопную систему, согласно законам штатов. Всего речь идет о примерно 39,5 тысяч таких машин.

По данным следствия, на дизельных моделях использовалось скрытое программное обеспечение, которое искажало показатели выбросов во время официальных испытаний. В реальных условиях эксплуатации уровень загрязнения мог превышать допустимые нормы в 30–40 раз. В рамках соглашения компания также берет на себя обязательства по усилению внутреннего контроля и соблюдению экологических требований в будущем.

Основная часть суммы, около 120 миллионов долларов, будет выплачена сразу после подписания соглашения с американским правительством. Еще 29,6 миллионов долларов пойдут на ремонт или выкуп своих дизельных автомобилей. В компании подчеркнули, что необходимые резервы сформированы заранее и соглашение не окажет влияния на итоговые финансовые показатели.

