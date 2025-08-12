Автомобильный портал Motorpage
12 авг 2025

Британцы из Garagisti & Co создали суперкар с двигателем V12 и «механикой»

Автор фото: фирма-производитель

Британская компания Garagisti & Co представила свой дебютный суперкар GP1. Автомобиль получил атмосферный мотор V12 и механическую коробку

12-цилиндровый агрегат объемом 6,6 л. развивает 800 л.с. (при 9000 об/мин) и 700 Нм крутящего момента. Вся мощь передается на заднюю ось через 6-ступенчатую механическую коробку Xtrac. Подвеска и тормозная система от компаний Brembo и Ohlins соответственно. Весит GP1 1000 кг, но динамические характеристики пока не раскрываются.

За внешний облик модели отвечал бывший дизайнер Bugatti и Rimac Анхель Герра. Он вдохновлялся клиновидными суперкарами 70-х, такими как Lancia Stratos Zero и Lamborghini Countach. Интересными решениями в дизайне стали X-образные светодиодные фары спереди и сзади, массивный диффузор и выхлопная система с четырьмя патрубками, расположенными между задних огней. Внутри нет никаких сенсорных панелей, только физические кнопки и классический рычаг переключения передач, который расположен выше привычного места на центральном тоннеле.

Всего планируется собрать 25 экземпляров GP1. Каждый обойдется в 3,3 млн долларов, что примерно 263 млн рублей.
 

При написании новости использовалась информация:
robbreport

Комментарии к новости

