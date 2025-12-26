Автомобильный портал Motorpage
26 дек 2025

Китайский стартап Kosmera готовит для CES футуристичный гиперкар

Автор фото: фирма-производитель

Китайский стартап Kosmera подтвердил, что покажет сразу две модели, однако главным экспонатом станет гиперкар с заявленной мощностью в 1877 л.с

О проекте известно немного. В компании называют автомобиль гиперкаром будущего, который должен объединить классическое наследие суперкаров и технологии нового поколения. Судя по опубликованному тизеру, модель получит широкие крылья, решетку радиатора в стиле Bugatti и крупный спойлер.

Kosmera заявляет, что гиперкар оснащен четырьмя мотор-колесами мощностью 469 л.с. каждое. Суммарная мощность электрической силовой установки – 1876 л.с. Разработчики также обещают почти идеальное соотношение мощности и массы, а также высокую жесткость конструкции.

Гиперкар оснастят системой AI Coach, которая с помощью дополненной реальности будет подсказывать водителю оптимальную траекторию на треке. Кроме этого, заявлена активная подвеска, которая самостоятельно будет настраивать жесткость в зависимости от дороги.
 

