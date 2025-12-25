Автомобильный портал Motorpage
25 дек 2025

Huawei и GAC анонсировали свой первый спортивный универсал с автопилотом

Huawei и GAC анонсировали свой первый спортивный универсал с автопилотом
Автор фото: фирма-производитель

Huawei и GAC показали свою первую модель под маркой Qijing. Дебютантом стал спортивный электрический универсал

На данный момент опубликованы изображения автомобиля только в камуфляже, но можно заметить, что по дизайну и форме кузова Qijing напоминает модель Porsche Panamera. Кроме этого, модель получит широкий воздухозаборник и лидар на крыше. Последний намекает на наличие автопилота, о чем также заявляла компания во время онлайн-презентации.

Информации о силовой установке пока нет, но, судя по наличию зарядного порта, речь идет об электрокаре или подзаряжаемом гибриде. Продавать универсал планируют по цене от 300 000 юаней, что эквивалентно 3,4 млн рублей.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

Какие дороги и развязки построят в столице до 2028 года?

25 декабря 2025

General Motors запатентовала новую систему управления стеклоподъемниками

25 декабря 2025
Geely Galaxy V900

Geely открыла предзаказы на гибридный минивэн Galaxy V900 с запасом хода 1200 километров

25 декабря 2025

МВД предупредило о рисках покупки автомобилей из-за рубежа через интернет

25 декабря 2025

Geely завершил приватизацию бренда Zeekr

24 декабря 2025
Volkswagen Passat ePro

Volkswagen готовит для Китая гибридный Passat с запасом хода 1300 км

24 декабря 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki S-Cross - suzuki s-cross hybrid (2023) компакт-класс, полный привод, мягкий гибрид Тест драйв
24 декабря 2025

Suzuki S-Cross
"Компакт-класс, полный привод, мягкий гибрид"
Lada Niva Travel - lada niva travel (2025) больше низов, плавнее ход
Тест драйв
18 декабря 2025

Lada Niva Travel
"Больше низов, плавнее ход"
Foton Tunland V9 - foton tunland v9 (2025) когда пикап – это роскошь
Тест драйв
11 декабря 2025

Foton Tunland V9
"Когда пикап – это роскошь"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 7 0 8