Huawei и GAC анонсировали свой первый спортивный универсал с автопилотом

Huawei и GAC показали свою первую модель под маркой Qijing. Дебютантом стал спортивный электрический универсал

На данный момент опубликованы изображения автомобиля только в камуфляже, но можно заметить, что по дизайну и форме кузова Qijing напоминает модель Porsche Panamera. Кроме этого, модель получит широкий воздухозаборник и лидар на крыше. Последний намекает на наличие автопилота, о чем также заявляла компания во время онлайн-презентации.

Информации о силовой установке пока нет, но, судя по наличию зарядного порта, речь идет об электрокаре или подзаряжаемом гибриде. Продавать универсал планируют по цене от 300 000 юаней, что эквивалентно 3,4 млн рублей.