Британский производитель спорткаров Marcos возвращается на рынок

Новый владелец Говард Нэш намерен вернуть бренд на рынок и вновь сделать его заметным игроком в сегменте легких спортивных автомобилей

Одним из ключевых проектов бренда стал трековый автомобиль Marcos Mosquito, который уже прошел первые испытания. Заявляется, что масса автомобиля составляет всего 680 кг, а мощность силовой установки – 300 л.с.

Визуально новинка отсылает к классическому купе Mini Marcos, который выпускался с 1965 по 1996 гг. Более того, сообщается, что для создания Mosquito компания позаимствовала подвеску, двигатель и трансмиссию у актуальных моделей Mini. Детали пока не раскрываются.

Параллельно компания работает над дорожным спорткаром со среднемоторной компоновкой. Уже создан ходовой прототип с массой около 635 кг и мощностью порядка 250 л.с. По предварительным данным, премьера модели может состояться до конца года.

