22 май 2026

Гибридный Hyundai Elantra попал под крупный отзыв из-за риска возгорания

Hyundai объявила крупную отзывную кампанию, затрагивающую 54 337 гибридных седанов Elantra Hybrid 2024–2026 модельных годов. Причиной стал риск перегрева блока управления гибридной силовой установкой, который в отдельных случаях может привести к возгоранию автомобиля

Сообщается, что проблема связана с транзистором, установленным в модуле HPCU. При высоких нагрузках элемент способен перегреваться, что вызывает локальное термическое повреждение самого блока и его внутренних компонентов.

На ранних стадиях неисправность обычно проявляется невозможностью запуска двигателя или переходом автомобиля в аварийный режим с ограничением мощности. Однако в редких случаях перегрев может стать причиной пожара.

В Hyundai заявили, что впервые узнали о проблеме в декабре 2024 года. В начале 2025 года специалисты компании начали изучение одного из автомобилей с признаками неисправности. После исследования инженеры обнаружили повторяющуюся точку отказа транзистора внутри блока управления. Выяснилось, что программное обеспечение гибридной системы не всегда обеспечивает достаточное охлаждение HPCU при высоких нагрузках.

Для устранения дефекта владельцам предложат посетить дилерские центры, где на автомобили установят обновленную версию программного обеспечения.

