Автомобильный портал Motorpage
16 июн 2026

BYD научит автомобили замечать животных под днищем перед началом движения

BYD научит автомобили замечать животных под днищем перед началом движения
Автор фото: magnific.com/ru

Компания BYD разработала новую систему безопасности, которая способна обнаруживать животных под автомобилем перед началом движения. Технология уже получила патент и в перспективе может появиться на будущих моделях китайского концерна

В основе технологии лежит искусственный интеллект и система сканирования пространства под днищем машины. Она делает детальное изображение во время остановки и перед началом движения, чтобы сравнить, что изменилось в пространстве под машиной. После этого система определяет характер объекта и пытается понять, находится ли под автомобилем животное, посторонний предмет, мусор или естественная неровность поверхности. Если электроника распознает живой организм, водитель получает соответствующее предупреждение. Это позволяет избежать случайного наезда на животное при начале движения.

В BYD считают, что технология будет полезна не только в повседневной эксплуатации автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
ithome

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW M Concept Neue Klasse

BMW показал электрический концепт M3 новой генерации

15 июня 2026

Искусственный интеллект поможет ускорить производство автомобилей Nissan в два раза

15 июня 2026

Honda готовит крупное обновление для Accord

11 июня 2026

Opel готовит новые генерации Astra и Corsa, а также кроссовер, совместно разработанный с Leapmotor

11 июня 2026
Luxeed

Huawei и Chery готовят спорткар под брендом Luxeed

11 июня 2026

Электромобили GM превратятся в источник дохода

11 июня 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Niva Sport - lada niva sport (2025) спортивный и внедорожный Тест драйв
16 июня 2026

Lada Niva Sport
"Спортивный и внедорожный"
Hongqi H6 - hongqi h6 (2025) быстрый лифтбек с премиальным акцентом
Тест драйв
08 июня 2026

Hongqi H6
"Быстрый лифтбек с премиальным акцентом"
Москвич M70 - москвич м70 (2026) некоторые любят помощнее
Тест драйв
28 мая 2026

Москвич M70
"Некоторые любят помощнее"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 2 4 6