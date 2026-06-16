BYD научит автомобили замечать животных под днищем перед началом движения

Компания BYD разработала новую систему безопасности, которая способна обнаруживать животных под автомобилем перед началом движения. Технология уже получила патент и в перспективе может появиться на будущих моделях китайского концерна

В основе технологии лежит искусственный интеллект и система сканирования пространства под днищем машины. Она делает детальное изображение во время остановки и перед началом движения, чтобы сравнить, что изменилось в пространстве под машиной. После этого система определяет характер объекта и пытается понять, находится ли под автомобилем животное, посторонний предмет, мусор или естественная неровность поверхности. Если электроника распознает живой организм, водитель получает соответствующее предупреждение. Это позволяет избежать случайного наезда на животное при начале движения.

В BYD считают, что технология будет полезна не только в повседневной эксплуатации автомобилей.