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5 июн 2026

BYD заинтересовался покупкой бренда Maserati

BYD заинтересовался покупкой бренда Maserati
Автор фото: MotorPage

Китайский автогигант BYD может проявить интерес к приобретению или партнерству с итальянской маркой Maserati. Поводом для обсуждений стали заявления исполнительного вице-президента BYD Стеллы Ли, которая назвала бренд Maserati весьма интересным активом

Впрочем, в самой итальянской компании возможность продажи по-прежнему отвергают. Операционный директор Maserati Санто Фичили вновь подчеркнул, что бренд не выставлен на продажу. Аналогичной позиции придерживается и концерн Stellantis, в состав которого входит и итальянская марка.

Несмотря на официальные опровержения, эксперты видят в потенциальном союзе определенную логику. На фоне усиливающейся конкуренции на китайском рынке и давления импортных пошлин в Европе BYD заинтересован в расширении своего присутствия за пределами Китая. Получение доступа к европейским производственным площадкам могло бы помочь компании сократить издержки и повысить конкурентоспособность на местном рынке. К тому же, наличие в портфеле такого исторического бренда могло бы усилить позиции BYD в премиальном сегменте.

Для Maserati подобное сотрудничество также может оказаться выгодным. Итальянская марка получила бы доступ к современным технологиям BYD и дополнительным инвестициям для разработки новых моделей. Это особенно актуально на фоне непростого положения бренда и необходимости ускоренной электрификации модельного ряда
 

При написании новости использовалась информация:
autonews

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